Asielzoekers als stewards in de supermarkt: ‘Wij zijn blij dat we mensen kunnen helpen’

‘Wij willen dingen leren en ervaring opdoen. Ik denk dat dit een mooie kans is’, zegt Nohelia terwijl Christian een paar meter verderop druk bezig is met de karretjes.

Stewards

Sinds het moment dat corona uitbrak mogen asielzoekers meehelpen in de supermarkt. Enkele maanden geleden werden alleen nog karretjes en mandjes schoongemaakt, maar nu zijn zij gepromoveerd tot stewards.

Michel van Goor, bedrijfsleider van de Jumbo: ‘Ter Apel staat bekend om het azc en wij laten de leuke kant zien. Er zijn veel leuke mensen die heel graag aan de slag willen, maar zich vervelen in het azc. Wij helpen hen graag.’

Geen ‘gewone taken’

De stewards mogen geen taken uitvoeren die ‘gewoon personeel’ wel uitvoert. ‘Dat mag niet volgens de wet’, vertelt Van Goor. ‘Zij doen daarom dingen die wij niet doen, zoals met klanten meelopen om de spullen in de auto te zetten en klanten verwelkomen. Soms lopen zij ook door de winkel om klanten te helpen.’

Enthousiast

Er is geen twijfel of Christian en Nohelia plezier hebben in hun werk. Nohelia: ‘Alle mensen zijn blij, omdat wij Colombianen ook altijd vrolijk zijn. De Jumbo wil mensen laten lachen. Wij willen mensen die glimlach geven.’

En dat wordt gewaardeerd. Terwijl Nohelia boodschappen in een auto zet, vertelt een vrouw hoe blij ze is met de hulp. ‘Ik vind het geweldig!’ Een andere vrouw: ‘Ik vroeg of het karretje schoon was en toen kwam zij het schoonmaken. Ja, dat is geweldig!’

Groot voordeel

De samenwerking heeft voor de plaatselijke Jumbo ook een behoorlijk voordeel. Van Goor: ‘Wij hebben wekelijks zo’n vijftienhonderd aankopen in de week vanuit het azc. Dan merk je het taalprobleem. Dus wij vinden het een mooie vertaalslag om mensen die de taal spreken en die goed met ons kunnen communiceren als tussenpersoon neer te zetten. Ik denk dat dit goed gaat werken!’



Lees ook:

- Asielzoekers bestrijden corona in Ter Apel: 'Mensen steken duimpjes omhoog'