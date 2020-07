Menzis moedigt ouders aan kinderen naar de tandarts te sturen

De brief gaat naar ouders met kinderen die vijf jaar zijn geworden en bij wie nog geen tandartsbezoek is geregistreerd. Er wordt in uitgelegd hoe belangrijk periodieke controles zijn. Omdat een aantal ouders in de veronderstelling verkeert dat dat geld kost, staat er ook in dat tandartsbezoek voor kinderen gratis is.



Uit een proef van DWS, een andere zorgverzekeraar, blijkt dat het aanschrijven van ouders vruchten afwerpt om kinderen naar de tandarts te krijgen.

De beroepsorganisatie van de tandartsen KNMT is verheugd over de brief die Menzis stuurt. 'We hopen dat kinderen in achterstandssituaties beter bereikt worden met de boodschap dat mondzorg voor hen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zij komen nu vaker dan kinderen uit kansrijkere gezinnen niet regelmatig bij de tandarts, wat tot onnodige gebitsproblemen kan leiden', aldus de KNMT.