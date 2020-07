Stadjer krijgt werkstraf voor fietser bespuiten met traangas

Een 63-jarige Stadjer reed op 21 januari in zijn woonplaats niet alleen een fietser klem, hij spoot hem daarna traangas in het gezicht. Waarom? Er was tegen zijn bestelbus getrapt, zei de Stadjer tegen de rechter.

De rechter legde de man voor mishandeling en verboden wapenbezit een werkstraf van vijftig uur op.

De actie werd door een beveiligingscamera op beeld vastgelegd. De klemgereden fietser zette zijn voertuig weg en liep naar de man in het busje. Die stapte uit en spoot een bijtend middel in het gezicht van de fietser. Die kroop in elkaar van de pijn. De bestuurder stapte weer in zijn auto en reed weg. Een omstander noteerde het kenteken.

Pepperspray voor 'idioten'

De 63-jarige werd even later aangehouden. In zijn auto lag een busje pepperspray. Dat had hij bij zich voor idioten zoals die fietser, zei de man op zitting. 'U bent idioot bezig geweest', zei de officier van justitie tegen de man.

De aanklager eiste een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De Stadjer vond dat hij zich tegen een aanval op zijn wagen verdedigde. Volgens de rechter was hier geen sprake van noodweer. U hebt zelf de confrontatie opgezocht, zei ze.

Onlogisch

Volgens haar was de reactie van de 63-jarige vooral onlogisch. 'Heeft u er bij stilgestaan dat het mogelijk is dat de ander niet tegen uw auto schopte, maar met de vlakke hand een klap op een ruit gaf, zoals hij tegen de politie verklaarde?', vroeg de rechter aan de verdachte.



De Stadjer hield vol dat hij alsnog aangifte ging doen van vernieling van zijn bus. 'Ik ben bang dat de kans groot is dat u dit weer doet', zei de rechter tegen de Stadjer. Daarom legde ze hem ook nog twee weken voorwaardelijke celstraf op.