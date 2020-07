Regiobestuurders en ministers gaan weer aan tafel over versterkingsoperatie

Bestuurders uit de aardbevingsregio en de ministers Eric Wiebes en Kajsa Ollongren gaan na de zomer weer in overleg. Eerdere gesprekken over het invoeren van een update van een veiligheidsnorm liepen vorige maand vast.

De regio is bang dat het vernieuwen van de norm zorgt voor meer ongelijkheid in het bevingsgebied en een vertraging van de versterkingsoperatie. Den Haag is ook bang voor vertraging, maar juist als wordt gewerkt met verouderde gegevens. De invoerdatum van de norm is na het klappen van het overleg afgelopen maand tot augustus verschoven.

Gesprekken op hoog niveau

De afgelopen weken is er op hoog niveau gesproken. Ministers Wiebes en Ollongren hebben met commissaris van de Koning René Paas en burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl om tafel gezeten om de gesprekken verder te brengen.

'Niet heel gezellig'

‘We zijn weer in een constructieve fase beland’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. ‘Het was niet meer heel gezellig’, zegt hij over de gesprekken. ‘Ik heb zo het vermoeden dat het ook wel lag aan het videobellen. Het was goed dat ze elkaar op 1,5 meter afstand weer in de ogen konden kijken.’

Advies SodM

De insteek bij de gesprekken is volgens het ministerie van Economische Zaken vooral hoe ongelijkheid in het bevingsgebied kan worden voorkomen. De invoering van de norm lijkt al in kannen en kruiken.’Daar volgen we het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)’, zegt de woordvoerder..

In september gaat het bestuurlijk overleg verder, met alle betrokken bestuurders.

