Voorlopig eredivisieprogramma: FC Groningen in eerste thuisduels tegen PSV en Ajax

Als het aan de KNVB ligt, opent FC Groningen het nieuwe eredivisieseizoen op zondag 13 september thuis tegen PSV. Een redelijk pittige competitiestart, want in de vierde speelronde komt ook Ajax op bezoek, terwijl de streekderby's tegen sc Heerenveen en FC Emmen pas na de winter plaatsvinden.

Dat blijkt uit het conceptprogramma eredivisie dat de KNVB woensdag bekendmaakte.

Arjen Robben liet maandag aan RTV Noord nog weten dat alles erop gericht is om er tijdens die eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2020-2021 te staan. 'Dat is het grote doel', vertelde hij. Als hij de competitiestart tegen PSV haalt, staat hij meteen tegenover een oude werkgever.

Aan de bak

Ook in de weken die volgen na de competitie-ouverture tegen PSV, mag de FC aan de bak. Op vrijdag 25 september moeten de Groningers op bezoek bij FC Twente, terwijl op zondag 4 oktober zoals gezegd landskampioen Ajax op bezoek komt.

Een andere interessante ontmoeting voor FC Groningen tijdens de eerste seizoenshelft is op zondag 8 november. Dan wacht Feyenoord-uit.

Wedstrijden worden in principe niet uitgesteld. De enige uitzondering op die regel is een complete corona-uitbraak binnen een selectie KNVB

Voortdurend getest

De KNVB laat weten dat de doelstelling is om er alles aan te doen om de competities uit te spelen. Vandaar dat spelers, staf en scheidsrechters gedurende het seizoen voortdurend op het coronavirus worden getest. 'De coronaprotocollen blijven dit seizoen van kracht. Van daaruit kan geschakeld worden naar volle stadions, maar indien noodzakelijk ook naar spelen zonder publiek.'

Alles clubs hebben afgesproken hun stadion ter beschikking te stellen, mocht er in een bepaalde regio sprake zijn van een lockdown, en een club daardoor niet in z'n eigen stadion terechtkan. Wedstrijden worden in principe niet uitgesteld. 'De enige uitzondering op die regel is een complete corona-uitbraak binnen een selectie.'

Zaterdag 16:30 uur

Op verzoek van FOX Sports en de Eredivisie en in overleg met alle clubs is een nieuwe speeltijd aan het programma toegevoegd: zaterdag 16.30 uur. Alle clubs hebben komend seizoen één thuiswedstrijd op dat tijdstip. Voor FC Groningen is op dat tijdstip nog geen duel gepland, wel wordt op dat tijdstip gespeeld in de uitwedstrijden tegen Sparta en Heracles Almelo.

