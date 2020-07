Kunstenaar en 'zaadraket' nu écht onderweg naar Groningen

Het was aanvankelijk de bedoeling om afgelopen vrijdag aan te komen in Groningen. Sinds donderdag stond hij met zijn biologisch afbreekbare zaadraket op een dieplader echter vast aan de Oostenrijkse grens. Oorzaak: papieren die niet in orde waren. Hoe kon dat nou gebeuren?

Geen autorisatie

'Het begon met de autorisatie voor Roemenië, Oostenrijk en Duitsland die niet op orde was', vertelt Volkers vanaf de Duitse Autobahn. 'En toen we wel een autorisatie kregen, bleek die voor Oostenrijk nog steeds te missen.'

Kunstenaar Jos Volkers in zijn raket in aanbouw (Foto: Eigen foto)

Maar die kwam deze week dan ook eindelijk voor elkaar, waardoor het konvooi nu dan op weg is naar Groningen. Klein probleempje: de zaadraket van Volkers is biologisch afbreekbaar, en ziet er door het slechte weer (regen) wat gehavend uit.

De raket ziet er door de regen wat gehavend uit. Dat doet wel een beetje pijn na twee jaar hard werken Kunstenaar Jos Volkers

'Dat is niet fijn om te zien', moet Volkers toegeven. 'Dat doet wel een beetje pijn na twee jaar hard werken. Aan de andere kant: ik had het natuurlijk wel een beetje ingecalculeerd. Dat krijg je als je iets maakt wat biologisch afbreekbaar is.'

Herstellen

Volkers speelt met de gedachte om wat herstelmaatregelen te verrichten. 'Daar ben ik wel over na aan het denken, ja.'

Hij hoopt donderdag in ieder geval aan te komen in Vlagtwedde. Daar moet het gevaarte worden overgeheveld op een andere dieplader. Vervolgens gaat de reis naar het Suikerunieterrein in Stad, waar de raket een maand lang wordt tentoongesteld.

