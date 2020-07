UMCG onderzoekt huisartsenzorg tijdens coronapandemie (update)

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stelt een subsidie van een half miljoen euro beschikbaar.

Uitdagingen

Het coronavirus heeft ook de huisartsen voor grote uitdagingen gesteld. De onderzoekers willen achterhalen hoe ze die hebben aangepakt en opgelost. In sommige regio's is het aantal bezoeken aan de huisarts sterk gestegen, in andere regio's juist sterk afgenomen.

Niet alleen huisartsen, maar ook patiënten zal naar hun ervaringen worden gevraagd. Vinden zij bijvoorbeeld dat hun huisarts voldoende toegankelijk was?

'Juist nu is het van belang dat we kunnen leren van wat is geweest', zegt Lilian Peters, epidemioloog in het UMCG. 'Welke zorg is door huisartsen geleverd en welke juist niet. En hoe hebben ze die zorg gekregen?'

Neem Groningen, waar het rustig bleef. Moet je dan de totale zorg on hold zetten, of kun je ook bepaalde typen zorg door te gaan? En welke zorg dan, en hoe? Lilian Peters - epidemioloog UMCG

Interviews

De onderzoekers maken gebruik van gegevens van huisartsenposten en -praktijken. Daarnaast willen ze via interviews en de antwoorden op vragenlijsten de ervaringen van zowel zorgmedewerkers als patiënten in kaart brengen. Het onderzoek richt zich vooral op (kwetsbare) patiëntengroepen, zoals kinderen en ouderen. Over twee jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

De eerste indicaties verwacht Peters echter al over een half jaar. 'En dat is ook essentieel. Want als die tweede golf komt, dan is van belang om te weten wat wel en wat niet werkt. Neem de situatie in Groningen, waar het behoorlijk rustig bleef. Moet je dan de totale zorg on hold zetten, of kun je ook bepaalde typen zorg door te gaan? En kies je voor het laatste: welke zorg dan, en hoe?'

Minder mensen naar de huisarts

Opvallend tijdens de coronacrisis: er gingen minder mensen naar de huisarts met 'andere klachten'. Is inmiddels duidelijk waardoor dat kwam?

Peters: 'Ik merkte het bij mezelf ook: voor kleine dingen dacht ik ook: ik ga maar even niet naar de huisarts. Zo zullen veel mensen hebben gedacht. Maar laten we niet vergeten: die uitgestelde zorg zal heus nog wel plaatsvinden. Borstkanker screenings bijvoorbeeld. Ik denk denk dat we voor zulke zaken nog wel een toename zullen zien.'

