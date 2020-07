Deze dag: de treinramp bij Winsum

Een drama voltrekt zich in de mistige, vroege ochtend van de 25ste juli 1980. Op het enkelspoor vertrekt de trein uit Winsum richting Groningen, terwijl die uit Sauwerd naar Winsum al onderweg is. Bij de onvermijdelijke botsing in de buurt van de Voslaan, verliezen negen mensen hun leven.

John Smit is die dag aan de late kant. Hij kiest daarom voor de achterste coupé. Hij wisselt nog een groet met een vriend die voorin zit. Vlak voor half acht hoort hij dat de trein meerdere keren langdurig claxonneert.

Op een tankstation in de buurt hoort Lou Guikema ook een trein die langdurig toetert. Hij is aan de praat met de eigenaar van het pompstation. Beide mannen vragen zich af of ze zojuist niet één, maar twee verschillende treintoeters hebben gehoord. Voor ze goed en wel beseffen wat dat betekent, is er ‘een ontiegelijke klap’.

De twee ‘hondenkoppen’ van het type Blauwe Engel, zijn met een vaart van 80 kilometer per uur op elkaar geknald. 21 mensen raken gewond bij het ongeluk, dat nooit had mogen gebeuren. Er zijn negen doden te betreuren. Wat heeft de machinist van forensentrein 8726 bezield om te vroeg weg te gaan uit Winsum? Hij kan het niet navertellen.

Radio Noord doet die dag voor het eerst draadloos verslag. Maarten Beurskens en Henk Binnendijk hebben de splinternieuwe witte Lada van Henk geparkeerd in het weiland, dichtbij de rampplek. Een technicus heeft een zendmast van meer dan vijftien meter omhoog getakeld. Maarten Beurskens praat de Groningers rechtstreeks bij over het drama dat zich hier heeft afgespeeld.

Dan gaat er iets fout: de mast, een gevaarte met bovenop een grote gietijzeren bol helt over en begint te vallen. De bol komt met een klap precies op het dak van de Lada terecht. Een tragikomisch voorval in de marge van een verschrikkelijk ongeluk. Henk herinnert zich nog goed het kermen en roepen van een zwaargewonde: ‘dat ging door merg en been’.

John Smit verleent waar mogelijk eerste hulp. Hij heeft zichzelf na de klap ongedeerd teruggevonden in het halletje. Zijn vriend die voorin was ingestapt, heeft het ongeluk niet overleefd. John ziet in de trein beelden die hij nooit meer wil navertellen. Die herinneringen ‘zitten in een kistje, dat zit op slot. Die komen er nooit meer uit.’

In 2005, vijfentwintig jaar na het ongeluk, is er een herdenkingsmaquette opgehangen op de plek waar het is gebeurd. Er staat een bankje bij. Ook vandaag zal er hier worden stilgestaan bij de gebeurtenissen op die mistige ochtend in de zomer. Overlevenden en nabestaanden zullen herinneringen ophalen aan de negen mensen die zo plotseling uit het leven werden weggerukt. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 25 juli 1980.

Bekijk hier de mini-documentaire die RTV Noord in 2012 maakte over de treinramp