Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum stopt ermee: 'Juiste moment'

Na een aantal jaren als vrijwilliger in het museum te hebben gewerkt, werd de in Haarlem geboren Van Veen zestien jaar geleden directeur.

Niet in meegegaan

‘We waren toen al bezig met het proces van samenwerking met het Groninger Museum om tot een historisch museum te komen’, herinnert Van Veen zich die tijd. ‘Het heette toen het Huis van de Groninger Geschiedenis. Dat is uiteindelijk het Forum geworden waar wij toen niet in meegegaan zijn.’

Een historisch museum in de binnenstad was nooit gelukt als we nu in het Forum hadden gezeten Jan Wiebe van Veen - Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum

Achteraf is Van Veen blij dat zijn museum geen onderdeel van het Forum is geworden. ‘De ambitie om echt een historisch museum in de binnenstad te realiseren was nooit gelukt als we nu in het Forum hadden gezeten.'

Topstukken

’Museum aan de A gaat het nieuwe museum heten. Afgelopen maand werden de laatste handtekeningen voor het plan gezet. Behalve in het huidige pand van het Scheepvaartmuseum, worden ook een aantal belendende gebouwen onderdeel van het nieuwe museum.

‘In het nieuwe museum komt een collectie die iets vertelt over de geschiedenis van Groningen, Stad en provincie’, vertelt de scheidend directeur. ‘Of dat thematisch of chronologisch wordt ingericht zijn we nu aan het bekijken. Maar er zullen topstukken te zien zijn van het Groninger Museum, van onszelf en misschien ook wel van andere collecties.’

Behalve tentoonstellingen is er in het nieuwe museum ook plaats voor evenementen, theater en muziek.

Einde van het Scheepvaartmuseum

Gedurende de jaren dat Van Veen aan het roer van het Scheepvaartmuseum stond, is hij altijd bezig geweest met het einde van dat museum. ‘Ja, dat is best wel gek’, zegt hij daarover. ‘Samen met mijn voorganger Gerard Acda hadden we al een analyse gemaakt over de toekomst van het Scheepvaartmuseum.

Ik denk dat je misschien wel jongere mensen nodig hebt Jan Wiebe van Veen - Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum



Het is in de jaren 30 opgericht en toen was Groningen nog een bloeiende havenstad met coasters in de Oosterhaven. Begin jaren 70 was daar niets meer van over. We zagen dat ons museum gespecialiseerd was in een onderwerp waar buiten het museum niets meer van te zien was en dat is een smalle basis voor de lange termijn.'

Jongere mensen nodig

’Nu de handtekeningen voor het Museum aan de A zijn gezet, vindt de 61-jarige Van Veen het tijd het stokje over te dragen. ‘Voor mij is dit het juiste moment om te vertrekken. Het hele proces van de weg vrij maken, organiseren en partijen bij elkaar brengen, staat voor mij los van de uitvoering. Daarvoor denk ik dat je misschien wel jongere mensen nodig hebt.’

Van Veen blijft nog tot eind dit jaar directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Wat hij daarna gaat doen weet hij nog niet. ‘Ik zie wel, ik kijk wel wat er op mijn weg komt', besluit hij.

