GGD Groningen: ‘Virus waart nu niet actief rond in onze provincie’

Landelijk neemt de verspreiding van het virus juist weer toe. Het aantal besmettingen is in een week tijd verdubbeld en het besmettingsgetal is boven de kritieke lijn van 1 uitgekomen. Toch verspreidt het virus zich in Groningen niet zo actief als elders in het land.

'Niet achteroverleunen'

Maar dat is geen reden om achterover te leunen en de coronamaatregelen minder serieus te nemen. De besmetting van de twee Groningers laat volgens de GGD zien hoe snel het beeld kan opslaan. ‘Het kan binnen een paar dagen gedaan zijn met de rust en dat we dan te maken hebben met een brandhaard’, legt een woordvoerder uit.

De GGD houdt er dan ook rekening mee dat de toename van het aantal reizen binnen Nederland maar ook naar het buitenland zal leiden tot meer besmettingen.

De twee Groningers die onlangs positief getest werden liepen het virus op in een cluster elders in het land. Dat blijkt het het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Besmettingen vooral in thuissituatie

De besmettingen van het virus vinden volgens het RIVM voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van feestjes, contact met vrienden, werken op kantoor of een bezoek aan een café.

Afgelopen maandag testte de Groningse GGD een recordaantal patiënten op het coronavirus. De eerste resultaten wijzen erop dat er ondanks het grote aantal test geen nieuwe besmettingen zijn gevonden.

De patiënten hebben dus te maken met klachten die worden veroorzaakt door een ander virus. In de loop van de week kan de GGD pas met zekerheid zeggen of er geen nieuwe besmettingen zijn gevonden in de recordgroep.

