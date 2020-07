Wethouder Tynaarlo: 'We willen geen militair vliegveld in onze gemeente'

Wethouder Hanneke Wiersema van de gemeente Tynaarlo laat aan RTV Drenthe weten verrast en ontstemd te zijn over het verzoek van de luchthaven om meer militaire vluchten te mogen afhandelen. 'De gemeente Tynaarlo wil geen militair vliegveld op haar grondgebied. Voornaamste reden hiervoor is de overlast die we vrezen voor onze inwoners.'

Verzoek aan de minister

Tot nu toe mogen er vierhonderd militaire vluchten per jaar plaatsvinden op Groningen Airport Eelde. De luchthaven had in een reactie op de ontwerp-Luchtvaartnota aan minister Cora van Nieuwenhuizen gevraagd om meer mogelijkheden voor militaire vluchten. Het vliegveld hoopt zo meer inkomsten te genereren.

Zorgen

Vorige week uitte Leefbaar Tynaarlo al grote zorgen over de militaire vluchten. Wethouder Wiersema wilde toen nog niet inhoudelijk reageren, omdat het college het nog niet besproken had. 'Na het zomerreces spreken we als aandeelhouders weer met GAE, waar dan uiteraard ook deze zienswijze ter sprake komt', liet zij toen weten in een schriftelijke reactie.

De gemeente Tynaarlo is één van de aandeelhouders van de luchthaven. Ook de provincie Groningen heeft aandelen, de gemeente Groningen deed deze drie maanden geleden van de hand.

