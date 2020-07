Speekseltest voor corona op komst: 'Heel fijn voor kinderen en ouderen'

Medisch laboratorium Certe in Stad verwacht op korte termijn speekseltesten aan te kunnen bieden om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Die test zal in eerste instantie gebruikt worden voor het testen van kinderen en ouderen.

Voor deze groepen kan de huidige testmethode, waarbij een wattenstaafje door de neus en keel gehaald wordt, te belastend zijn.

Test toegankelijker

'Voor kinderen en ouderen is zo'n speekseltest heel fijn. Zij kunnen straks gewoon op een watje kauwen of in een potje spugen', zegt directeur Medische Microbiologie Anne-Marie van Elsacker van Certe. 'Door deze methode zal een coronatest veel ruimer en gemakkelijker toegankelijk zijn.'

Dat laatste is belangrijk, want Van Elsacker kent de geluiden dat niet iedereen met klachten zich laat testen.

'Je merkt nu een terughoudendheid bij mensen, bijvoorbeeld als de afstand tot een testlocatie te groot wordt. De speekseltest zou wat dat betreft nieuwe, creatieve mogelijkheden kunnen bieden. Welke precies, is aan de GGD.'

Het allerbeste materiaal is en blijft wel de wattenstok in je neus en keel Anne-Marie van Elsacker - Directeur Medische Microbiologie Certe

Niet voor iedereen

De speekseltest beschikbaar maken voor iedereen die dat maar wil, zou de drempel om te testen sterk kunnen verlagen. Toch is dat volgens Van Elsacker niet wenselijk.

'Het allerbeste materiaal is en blijft wel de wattenstok in je neus en keel. Want hoewel aangetoond is dat de speekseltesten goed genoeg zijn, zijn ze wel wat minder gevoelig. Op een grote groep kun je één of twee positieven missen. Dat is acceptabel, want met kleine kinderen kun je anders niks.'

De beslissing om de speekseltest eventueel ruimer in te zetten dan ouderen en kinderen, zal volgens Van Elsacker waarschijnlijk op landelijk niveau genomen worden.

Examen bij RIVM

Om de nieuwe testmethode aan te mogen bieden, moet Certe eerst een 'examen' afleggen bij het RIVM.

'We krijgen begin volgende week een setje monsters waar zij de uitslag van weten. Wij moeten dan de gewenste uitslagen terugrapporteren. Daar verwacht ik geen enkel probleem mee, want in principe is het dezelfde test als bij het wattenstokje. We moeten alleen aantonen dat we het virus ook in speeksel kunnen vinden.'

GGD aan zet

Als Certe slaagt voor het examen, verwacht Van Elsacker de test na volgende week officieel aan te kunnen bieden. Dat betekent echter nog niet dat de test dan al op de Groningse testlocatie bij het UMCG beschikbaar is.

'De GGD is de aanvrager van de test. Aan die kant moet ook alles nog georganiseerd worden. Denk aan de potjes om in te spugen en een voorraad watjes.’

GGD: 'Nieuw test erg welkom'

De Groningse GGD laat in een reactie weten de ontwikkelingen rond de speekseltest af te wachten. 'Bij ons is nog niet bekend wanneer dit in gebruik genomen kan worden', aldus een woordvoerder.

GGD-arts Jossy van den Boogaard zegt wel blij te zijn met de mogelijkheden die een eventuele speekseltest biedt.

'Voor kinderen onder de zes jaar is een speekseltest erg welkom, omdat de huidige testmethode voor kinderen belastend is en daarmee ook tot een onbetrouwbaar resultaat kan leiden.'

'Als de nieuwe testmethode eenmaal voldoende gevalideerd is, verwacht ik dat die ook in Groningen gebruikt zal gaan worden voor specifieke doelgroepen.'

