Gemeente geeft jeugdsoos kans om overkapping te laten staan

De gemeente wil het bouwwerk, dat door het bestuur van de soos gemaakt is, namelijk weg hebben. Reden: er mag niet zomaar iets aan gemeentelijke gebouwen worden aangebouwd. De jeugdsoos vindt dat de overkapping voldoet aan de nodige veiligheidseisen.

Uitleg

Het bestuur van De Dump krijgt van het college tot 1 september de gelegenheid nader te motiveren waarom de aanbouw noodzakelijk zou zijn en waarom de situatie gelegaliseerd zou moeten worden.

Het zou de gemeente sieren als ze zelf met ons contact opnemen Jeroen Venhuizen - bestuurslid

Er zou volgens de gemeente nu geen functionerende nooduitgang zijn. Dat is onwenselijk en zou gevaar kunnen gaan opleveren. Het bestuur is gevraagd hoe ze daar mee om denken te gaan.

Verbazing

De gemeente zegt dat de jongerenwerker deze week hierover bericht heeft gekregen. De communicatie tussen het bestuur van de soos en de gemeente verloopt via een jongerenwerker, aldus het college.

Bij het bestuur zorgt deze reactie voor verbazing. ‘Dat wij dit via RTV Noord moeten vernemen is bijzonder. Het zou de gemeente sieren als ze zelf met ons contact opnemen. Wij hebben niks van de jongerenwerker of de wethouder gehoord’, zegt bestuurslid Jeroen Venhuizen.

Afwachten

De jeugdsoos hekelt de communicatie van de gemeente Het Hogeland. Na een eerder gesprek hebben ze niks meer van de gemeente gehoord. ‘We wachten het contact af. Als we horen dat we een plan moeten maken dan doen we dat natuurlijk. Maar voorlopig doen we niks en laten we de overkapping staan', zegt Venhuizen.

Op basis van het plan dat het bestuur maakt neemt het gemeentebestuur een besluit of de overkapping kan blijven staan.

