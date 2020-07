Busmishandelaar was psychisch in de war

Een 22-jarige man uit Delfzijl die in april vijf mensen mishandelde in een bus op het hoofdstation in Groningen, verkeerde mogelijk in een psychose.

De man wordt nog door een psychiater onderzocht. Dat bleek donderdag tijdens een voorbereidende zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld.

T-shirt uit

De Delfzijlster stapte op 15 april achterin de bus en trok zijn T-shirt uit. Toen daar wat van werd gezegd werd de man agressief. Hij sloeg de chauffeur en ook een passagier toen die zich hiermee bemoeide.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van poging tot zware mishandeling van een buschauffeur, twee toezichthouders en twee vrouwelijke passagiers. De chauffeur en een van de passagiers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Tekort aan psychiaters

Volgens de officier van justitie is het politieonderzoek afgerond, maar dat geldt niet voor het psychiatrisch onderzoek Door een tekort aan psychiaters is het Nederlands Instituut Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) niet in staat de rechters tijdig te voorzien van het opgevraagde rapport. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat in oktober gepland. In principe blijft de man tot die tijd in voorarrest.

Toch willen de rechters dat het OM de reclassering een spoedopdracht geeft om een schorsingsrapportage op te maken. De verdachte is nog jong en hij heeft geen strafblad. De rechters willen onderzoeken of het voorarrest van de man op voorwaarden kan worden geschorst, zodat hij in september naar school kan.

Jeugdstrafrecht

De kans is groot dat jeugdstrafrecht wordt toegepast. In het jeugdstrafrecht ligt het accent op een pedagogische aanpak. Bij volwassen strafrecht ligt de nadruk op de vergelding (afstraffing). De wet staat toe dat verdachten, die tussen de 18 en 23 jaar oud zijn, onder het jeugdstrafrecht vallen, als ze geestelijk nog niet rijp zijn.

