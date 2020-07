Broertjes stampen Timmerdorp uit de grond in Stad

Het idee kwam van Thijn (12). 'Het begon met één hut met een zwembad', vertelt hij. 'Vervolgens kwamen mensen kijken. 'Dat hebben wij vroeger nooit gedaan!', zeiden ze. En kinderen zeiden: 'Dat willen wij ook!' Laten we anderen dit ook mee beleven, dachten we toen.'

Professioneel

Hoewel het dus door kinderen is bedacht, klinkt het wel al meteen professioneel. 'We zijn er iedere dag van één uur 's middags tot vijf uur', zegt Thijn. Roan (11): 'Dan is het meestal wel druk. Op de eerste dag waren er al een mannetje of 15.'

Het Timmerdorp in De Held (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Er staan op het braakliggende terrein best wat hoge bouwwerken. 'We hebben wel wat hulp gehad van onze vader', verklapt Thijn. 'Die is twee meter.'

Afsluitend feest

'De hutten mogen blijven staan tot het laatste weekend van de zomervakantie', zegt Roan. Thijn: 'En dan houden we een feest. Eerst gaan we met z'n allen opruimen, en daarna gaan we barbecueën en marshmallows roosteren.'