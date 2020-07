Heemschut opnieuw in verzet na 'truc' met kunst in Stadhuis

De plafondschildering in de entree van het Stadhuis (Foto: Kris Roderburg/Wikimedia Commons (bewerkt door RTV Noord))

'Het is raar en dit hebben we ook nog nooit meegemaakt.' Dat zegt Norman Vervat van de erfgoedvereniging Heemschut over de nieuwe plannen van de gemeente Groningen met de kunstschilderingen op het plafond van het Stadhuis.

De gemeente Groningen is bezig met de verbouwing en renovatie van het Stadhuis om meer ruimte te creëren voor - de door de herverdeling grotere - gemeenteraad. Daarvoor wilde de gemeente de plafondkunsten van Rudi van de Wint uit 1990 laten weghalen. Heemschut ging daar met succes tegen in het geweer.

Nu heeft de gemeente bedacht dat de schilderingen blijven maar dat dat wordt afgedekt door een soort van voorzetplafond. Dit plan is tegen het zere been van Heemschut.

'Onnodige ingreep'

'Formeel hebben we winst geboekt omdat de kunstwerken blijven behouden, meent Vervat. 'Maar dat de kunstwerken nu worden afgedekt. Nee dat willen we niet. Bovendien is het ook geldverspilling. Een volstrekt onnodige ingreep.'

Vervat hoopt dat de gemeente tot inkeer komt. 'Als gerenommeerde instelling voor behoud van monumenten gaan we ervan uit dat de gemeente Groningen een oor voor ons heeft. Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid een zienswijze (bezwaar, red.) in te dienen.'

Heemschut wil gauw in contact treden met de verantwoordelijke wethouder. 'Maar dat is in deze tijd van vakantie wat lastig', aldus Vervat.

