Brand Eska onder controle, brandweer opnieuw opgeroepen (update)

Bij Eska Graphic Board BV aan de Meint Veningastraat in Hoogezand is donderdagmiddag brand uitgebroken.

Vrij snel na de melding rond 14.30 uur schaalde de brandweer op naar grote brand. 'Dit vanwege de omvang van het pand, het terrein en de kans op een snelle uitbreiding van de brand', meldt de brandweer op Twitter.

De situatie lijkt mee te vallen. 'Het enige wat op dit moment te zien is, is hoe er vanuit een hoogwerker wordt geblust. Ook is er wat witte rook', zegt verslaggever Marco Grimmon. 'Er is geen vuur te zien.' Even na vier uur kon de brandweer het sein brand meester geven.

Om kwart over vijf werd de brandweer opnieuw opgeroepen. In het pand zijn nog enkele brandhaardjes. De brandweer is naar binnen gegaan en gaat met een warmtecamera op zoek naar waar het vuur kans heeft om op te laaien.

Vaker brand

Kartonfabriek Eska heeft twee vestigingen: een aan de Meint Veningastraat in Hoogezand en een aan de Noorderstraat in Sappemeer. Bij beide locaties is de afgelopen jaren brand geweest.

Vorig jaar was de brandweer meer dan een dag bezig met het blussen van een grote brand bij de vestiging in Sappemeer.

Dit bericht is aangevuld met een toelichting van onze verslaggever en met de toevoeging dat de brand meester is, maar dat er nog wel brandhaardjes zin