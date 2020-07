Schuiling voelt niets voor mondkapjesplicht: 'Kans op besmetting neemt alleen maar toe'

Burgemeester Schuiling van Groningen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio in onze provincie, voelt er niets voor om het dragen van mondkapjes in openbare ruimten te verplichten.

Hij herhaalt daarmee zijn standpunt rondom mondkapjes, terwijl zijn collega's Halsema (Amsterdam) en Aboutaleb (Rotterdam) het kabinet juist vragen om op meer plekken een mondkapjesplicht te overwegen.

Mondkapje verplicht in winkels en horeca

Veel Europese landen verplichten het mondkapje behalve in het openbaar vervoer ook in winkels en zelfs in de horeca. In België wordt het mondkapje vanaf zaterdag op meer plekken verplicht, om het toenemend aantal coronabesmettingen in te dammen.

Corona komt uit mondkapjesland China

'Voordat we van het nieuwe coronavirus hadden gehoord droeg men in China al mondkapjes. En toch is het virus gekomen', verklaart Schuiling zijn standpunt. 'Kennelijk helpt het niet.'

Ook over het gebruik van de bescherming van mond (en neus) in het openbaar vervoer is de burgemeester sceptisch. 'Ik loop net langs een bushalte. De één heeft het kapje op de kin hangen en rookt een sigaret, een ander heeft hem op zijn hoofd gezet en weer een ander heeft hem om zijn hals hangen. Daarna raakt diegene het kapje weer met vieze vingers aan: dan neemt de kans op besmetting alleen maar toe.'

Discussie

'Er is in de medische wereld nog veel discussie over de nut en noodzaak van mondkapjes', zegt Schuiling. Dat klopt: terwijl epidemioloog Ben Cowling woensdag in Nieuwsuur pleitte voor het gebruik van mondkapjes, was een andere epidemioloog, Marc Bonten, ruim een uur later in Met het Oog op Morgen juist sceptisch.

'Je zadelt samenleving op met discutabele maatregel'

'We moeten zeker weten dat het echt helpt', zegt Schuiling. 'Je bent bezig met het bieden van schijnzekerheid, straks denken mensen dat ze met een mondkapje op wel om iemand anders heen kunnen gaan hangen.'

'We moeten er vooral achter zien te komen waardoor iemand besmet is geraakt', wijst hij op het bron- en contactonderzoek dat de GGD bij besmettingen uitvoert. 'Je ziet nu dat besmettingen vooral voorkomen bij interne partijtjes in de familie- en vriendenkring. Dan is het niet nuttig om de hele samenleving op te zadelen met een maatregel die discutabel is.'

Drukte in binnenstad

De belangrijkste maatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, de anderhalve meter afstand, lijkt echter op steeds meer plekken in de wind geslagen te worden. In de binnenstad lijkt het op sommige momenten net zo druk als het voor corona was. Is het dan niet nodig om iets anders te doen en op die manier het virus in te dammen?

'Als je ziet dat het in een bepaalde straat te druk is, kan je ook een andere route kiezen', zegt de burgemeester. 'Tot op zekere hoogte moeten mensen daar ook zelf de vrijheid in hebben.'

Horeca

De burgemeester verwacht binnenkort meer duidelijkheid te kunnen bieden over maatregelen in het uitgaansleven. In het uitgaansgebied in de binnenstad is het regelmatig erg druk, en bij sommige horecagelegenheden zijn de anderhalvemeterregels de afgelopen tijd geschonden.

'Behalve in de Poele- en Peperstraat is het op uitgaansavonden ook te druk aan de Kromme Elleboog. Daarom bereid ik maatregelen voor om die drukte te beteugelen.'

Volgens Schuiling moet dat een 'samenhangend pakket' worden, dat wordt afgestemd met horecaondernemers, politie en boa's. De burgemeester verwacht komende week met de maatregelen naar buiten te komen.

