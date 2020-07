In jaren niet zoveel bevingen van 2.0 of zwaarder als dit jaar

Dit kalenderjaar telt nu al het hoogste aantal aardbevingen met een kracht van 2.0 op de schaal van Richter of zwaarder sinds 2015. En het jaar is pas net over de helft.

De bodem in Groningen is onrustig, dat is duidelijk. In iets meer dan een week tijd beefde de grond in de provincie zes keer, met aardschokken bij Loppersum en Startenhuizen als uitschieters. Reden om de seismiciteit van dit jaar (tot nu toe) te vergelijken met de seismiciteit van de afgelopen jaren.

In jaren niet zo hoog

Meteen valt op dat het aantal aardbevingen van 2.0 of zwaarder in jaren niet zo hoog is geweest als is in 2020. In 2015 kreeg Groningen acht keer te maken met een schok van 2.0 of zwaarder. In de jaren daarna nam dit aantal aardbevingen af. In 2016 en 2017 waren het er nog vier, in 2018 drie en in 2019 zelfs maar twee, waarvan de zwaarste bij Westerwijtwerd (3.4).

Maar dit kalenderjaar zijn er in juli al vijf bevingen van 2.0 of zwaarder. In maart waren er bevingen bij Wagenborgen (2.0) en Krewerd (2.3), in mei was er de beving bij Zijldijk (2.5) en deze maand beefde de aarde zoals gezegd bij Loppersum (2.7) en Startenhuizen (2.3).

Het is te vroeg om hier een patroon in te ontdekken Bernard Dost - seismoloog KNMI

Nog vijf maanden te gaan

De dalende trend van aardbevingen met minimaal een kracht van 1.5 op de schaal van Richter stokt dit jaar ook. In 2017 registreerde het KNMI nog achttien aardbevingen van minimaal 1.5 op de schaal van Richter. In 2018 waren het er vijftien en in 2019 elf. Het huidige kalenderjaar telt met nog meer dan vijf maanden te gaan ook al elf aardbevingen van minimaal 1.5 op de Richterschaal.

Het is geen trappetje

Het is goed om de cijfers in de gaten te houden, geeft seismoloog Bernard Dost van het KNMI aan als we de cijfers voorleggen. ‘Maar ik kan geen uitspraken doen over waar dit op duidt’, vertelt hij. ‘Het is te vroeg om hier een patroon in te ontdekken.’

Dost geeft aan dat het aantal aardbevingen door de jaren heen aan het afnemen is, maar dat wil niet zeggen dat het elk jaar iets minder wordt dan het jaar ervoor. Dost: ‘Het is geen trappetje.’

Nog jaren drukverschil

De verlaagde gaswinning betekent dus ook niet dat het aantal bevingen meteen veel minder wordt. In 2015 werd er nog 35 miljard kubieke meter gas gewonnen in Groningen. Dit jaar is dat ommenabij de 9 miljard kubieke meter gas. Zelfs met het helemaal stoppen van de gaswinning blijven de aardbevingen doorgaan door de drukverschillen in de ondergrond. Hoe lang dat nog voor bevingen blijft zorgen, weet niemand.

Dost: ‘Het veld moet langzamerhand wennen aan de nieuwe situatie met minder productie.’

