Muurschildering Michiel de Ruyter in Delfzijl beklad: 'Puur vandalisme' (update)

De muurschildering van Michiel de Ruyter op de Kleine Waterpoort aan de Oude Schans in Delfzijl is beklad.

De ogen van de mannen op de muurschildering zijn overgespoten. Daarnaast is ook het woordje 'death' geschreven.

Niet bekend wie verantwoordelijk is

Wethouder Jan Menninga van de gemeente is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de bekladding. 'Er heeft zich niemand bekend gemaakt. Er is ook geen groep die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist', zegt Menninga.

De beeltenis is ruim dertig jaar oud. Het is voor het eerst dat de schilderingen beklad zijn. De gemeente zoekt de daders niet in de kringen van anti-racisme-demonstranten.

In de omgeving wordt wel eens vaker dingen beklad, dus wij denken dat die een incident is Wethouder Jan Menninga

Menninga: 'Nee hoor. De plek is ons bekend, vlakbij de haven. Het is een hangplek voor jongeren en waar van alles wat jongeren wel eens doen wordt uitgehaald. In de omgeving worden wel eens vaker dingen beklad, dus wij denken dat dit een incident is.'

Met andere woorden: Menninga beschouwt het als puur vandalisme? 'Ja.'

Hogedrukspuit

De Kleine Waterpoort is een coupure in de zeedijk. 'We hebben de schildering het ooit laten aanbrengen ter verfraaiing van de binnenstad, dertig jaar geleden.'

(Update: inmiddels is de muurschildering weer schoon, meldt de gemeente. Het kunstwerk is onbeschadigd gebleven.)