VV Hoogezand moet naar Sassenheim in voorronde KNVB-beker

Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens de loting in Zeist, die te volgen was via de website van de KNVB. De eerste kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 29 of zondag 30 augustus.

In totaal doen er 74 amateurvoetbalverenigingen mee in de KNVB-beker. In de eerste kwalificatieronde zijn zaterdagclubs aan zondagclubs gekoppeld. VV Ter Leede speelt in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal. Hoogezand speelt drie klassen lager in de eerste klasse op zondag.

Volgende ronde

Bij winst op Ter Leede speelt Hoogezand de tweede kwalificatieronde tegen Excelsior Maassluis. Excelsior Maassluis komt uit in de Tweede Divisie op zaterdag. De tweede kwalificatieronde is van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 oktober.

Als Hoogezand ook die ronde doorkomt dan is er een kans dat ze een betaaldvoetbalclub treffen. Die stromen, met uitzondering van clubs die Europees voetbal spelen, in in de derde ronde.