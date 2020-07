Korfbalscheidsrechter maakt meters tussen voetbalscheidsrechters

Zeven jaar geleden was hij er voor het eerst. Destijds werd het mogelijk om met de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën de conditie op peil te houden. Het beviel hem zo goed dat hij is blijven hangen.

Hij wordt gesteund door zijn vrouw Aafke. Elke dinsdag en donderdag vult ze de sporttas van Kees. 'Ik heb het nog nooit meegemaakt dat ze iets vergeten is om erin te doen', zegt Kees. Het is dan kwart over zes. Stipt om twintig voor zeven stapt hij in de auto richting Wildervank.

Aafke zwaait hem uit in de deuropening. Ze gaat nooit mee. 'Er is verder niks. Die mannen zijn alleen maar aan het trainen. En dan zit ik daar anderhalf uur te wachten', zegt ze als Kees net de hoek om is.

In de bloemetjes

Ze mist daardoor deze donderdagavond dat Kees in de bloemetjes gezet wordt voor zijn verjaardag van twee weken geleden, maar ook als blijk van waardering. Er klinkt een groot applaus van de andere scheidsrechters. 'Dit had voor mij niet gehoeven. Ik ben blij dat ik hier mag trainen', vindt Kees. Hij is de oudste van hele groep.

Naaimachineolie

Daar is tijdens de training van een uur niet veel van te merken. De Vries heeft longen als een paard en kan de veel jongere arbiters goed bijbenen. En als het even niet lukt, doet hij het rustig aan om later weer aan te sluiten. Bij een rek- en strekoefening doet hij ook fanatiek mee ook al voelt hij de spieren wel. 'Er moet wel wat naaimachineolie bij', roept hij met een verkrampt gezicht om even daarna weer te gaan huppelen op de plaats.

Kees de Vries tijdens een oefening (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Dertig meter sprinten

Na een klein uurtje zit de training erop. Het zweet gutst van z'n voorhoofd. Voordat hij gaat douchen legt hij nog even uit wat het verschil is tussen fluiten bij korfbal en voetbal. 'Een voetbalveld is 105 meter lang. Dat zijn lange stukken om te lopen. Ik hoef hooguit dertig meter te sprinten.'

Afgaande op de training zou Kees de Vries ook geen enkele moeite hebben om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden.