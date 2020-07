Groningse musea in overlevingsmodus: 'Het is zwalken langs de financiële afgrond'

Met name voor de kleinere musea in ons land is het spannend of ze binnen nu en een jaar nog bestaan. Dat blijkt uit een enquête van de Museumvereniging. Vooral particuliere musea en gemeentemusea hebben het zwaar door teruglopende bezoekersaantallen en gedwongen sluitingen, meldde de NOS donderdag.

'Kwestie van overleven'

Rob Møhlmann heeft in Appingedam een particulier museum onder zijn hoede. ‘En het was de afgelopen maanden een kwestie van overleven’, vertelt hij enigszins opgelucht als gevraagd wordt hoe Museum Møhlmann ervoor staat. ‘Het was allemaal best wel even griezelig’, erkent hij. ‘Ik heb een groot pand dat de nodige vaste lasten heeft. Denk aan energiekosten van zo’n duizend euro, maar ook verzekerings- en belastingkosten. De compensatieregeling (TOGS, red.) van vierduizend euro kwam voor mij als geroepen.’

Sommige mensen maakten zelfs twintig euro extra over, dat vond ik echt ontroerend Rob Møhlmann - Museum Møhlmann

De Vrienden van Museum Møhlmann – zo’n driehonderd vaste museumbezoekers – brachten ook nog wat geld in het Damster kunstlaatje. ‘Zij hebben een jaarkaart en namen de gemiste maanden voor lief. Sommige mensen van wie ik weet dat ze het niet breed hebben, maakten zelfs twintig euro extra over. Dat vond ik echt ontroerend’, vertelt Møhlmann. Ook voor hem geldt dat alle beetjes welkom zijn. Want kan hij normaal dertig tot vijftig bezoekers per middag begroeten, nu heeft hij door alle coronamaatregelen gemiddeld acht tot twaalf betalende bezoekers.

Rob Møhlmann in zijn museum in Appingedam. (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Møhlmann had in april bijvoorbeeld een grote tentoonstelling met boekpublicatie over kunstschilder Jan Mankes gepland staan, totdat het coronavirus zijn intrede deed. ‘In die boekpublicatie had ik veel geïnvesteerd, maar dat viel in het water. Als kunstenaar ben je al gewend dat niets zeker is, maar als je niet oppast, zwalk je zo langs de financiële afgrond. Mocht ik heel erg in de problemen komen, dan kan ik als laatste redmiddel nog kunstwerken verkopen. Dat raadde mijn boekhouder al aan trouwens, maar ik ben strijdbaar’, lacht hij. ‘Mijn inkomsten zijn dan wel gekrompen, mijn zelfredzaamheid is gegroeid.’

'Faillissement niet aan de orde'

Dat je als klein museum heus niet per definitie ten dode opgeschreven hoeft te zijn in een inkomstenluwe periode, beaamt ook Heidi Renkema, directeur van Museum Wierdenland in Ezinge. ‘Ons grootste probleem is het betalen van de huur. Als we dat allemaal direct zouden moeten ophoesten, hebben we acuut een groot probleem’, weet ze. Het museum ondernam al enkele pogingen bij de gemeente Westerkwartier om de huur kwijt te schelden. ‘Mocht dat lukken, dan zit het wel goed met de toekomst van Museum Wierdenland. We gaan dit jaar wel verlies lijden, maar een faillissement is niet aan de orde.’

Bezoekers van Museum Wierdenland in Ezinge voor het coronatijdperk. (Foto: Museum Wierdenland)

Net als talloze andere musea maakt ook Wierdenland gretig gebruik van compensatieregelingen die er zijn, maar stiekem wordt er gehoopt op nog meer. ‘We zouden graag een tegemoetkoming zien voor de coronamaatregelen in het museum’, geeft Renkema als voorbeeld. Intussen weten bezoekers het museum in het wierdedorp langzaam weer te vinden. ‘Al blijft het balen dat we geen groepen kunnen ontvangen. Dat is normaal gesproken onze grootste inkomstenbron. Gelukkig hebben we handige vrijwilligers, die bijvoorbeeld spatschermen in elkaar knutselen. Dat scheelt weer een bedrijf inhuren.’

Het virus bevordert toerisme in eigen land Heidi Renkema - Museum Wierdenland

‘Weet je wat best opvallend is? We merken nu dat we meer individuele bezoekers hebben dan normaal', merkt Renkema op. 'Dat compenseert het gemis van de groepen een beetje.’ Dat het coronavirus tot dusver nooit echt voet aan de grond kreeg in onze provincie, kan daar mogelijk de oorzaak van te zijn. ‘Want als we bezoekers vroegen waar ze vandaan komen, bleken ze uit het hele land te komen, en vaak op campings in de buurt te zitten. Soms juist met het doel om in coronatijd kleinschaligere musea op te zoeken. Het coronavirus bevordert dus ook toerisme in eigen land’, stelt ze vast.

Museum Wierdenland-directeur Heidi Renkema geeft bij een tentoonstelling uitleg aan kinderen (Foto: Museum Wierdenland/Archieffoto)

Volgende week zit Renkema – ze is de enige betaalde kracht van het Ezinger museum – met het museumbestuur om tafel om de voorlopige financiële balans op te maken. Een actie met een vijfjarenkaart voor vaste bezoekers van het museum en zuiniger omspringen met energie zorgden al voor een lastenverlichting. ‘We gaan ook zeker niet ten onder’, is Renkema stellig. ‘Bovendien kan ik me niet voorstellen dat de gemeente ons zomaar aan ons lot overlaat. Het contact is daarvoor te goed.’

'We mogen niet klagen'

Vijftien kilometer verderop bij Visserijmuseum Zoutkamp zijn het louter vrijwilligers die de boel draaiende houden. Jelle Settelaar is één van hen. ‘Na een poosje gesloten te zijn geweest is het museum halverwege juni weer opengegaan en ondanks alle coronamaatregelen, mogen we niet klagen’, vindt het zelfbenoemde manusje-van-alles. Het gastenboek van het museum leert dat het aantal bezoekers op een dag sinds de heropening gelijk is aan het aantal bezoekers voor het coronatijdperk: gemiddeld dertig.

Ook Visserijmuseum Zoutkamp ontkomt niet aan de coronamaatregelen. (Foto: Visserijmuseum Zoutkamp)

Toch laten de gevolgen van het coronavirus ook hun sporen na in het visserijmuseum. Vaartochten organiseren brengt door de coronamaatregelen de nodige problemen met zich mee en de visbakkers en garnalenpellers kunnen geen demonstraties geven. ‘Die visverkoop brengt jaarlijks achtduizend euro op’, weet Settelaar. ‘Dat valt nu grotendeels weg, terwijl we net bezig waren om het museum te vernieuwen. De arbeid kost niets, maar om de materiaalkosten te financieren moeten we nu wat reservepotjes aanspreken. Gelukkig weten we ons gesteund door een paar goede sponsoren, zoals Heiploeg en Vishandel Sterkenburg.’

Wat meer waardering van de gemeente zou het voor ons een stuk makkelijker maken Jelle Settelaar - Visserijmuseum Zoutkamp

Hij zegt ervan te balen dat gemeente Het Hogeland nauwelijks omkijkt naar het visserijmuseum. ‘We hoeven niet op een bijdrage te rekenen, terwijl we wel een geregistreerd museum en een VVV-locatie zijn. Wat meer waardering zou het voor ons een stuk makkelijker maken, al was het maar omdat dit voor ons een moeilijke tijd is’, meent de vrijwilliger, die al voor het zestiende jaar in het museum rondloopt. ‘Als we dit museum laten stikken, laten we het toerisme automatisch smoren en dat is slechte reclame voor Zoutkamp.'

En dus blijven de vrijwilligers – normaal zo’n vijftig; in deze coronatijden noodgedwongen slechts vijftien – in het visserijmuseum zich bekommeren over wat wél mogelijk is. ‘Normaal is één vrijwilliger in het museum wel voldoende om de balie en de fotoverkoop te beheren, maar nu is er ook één extra vrijwilliger nodig om ervoor te zorgen voor dat de boel hygiënisch blijft.’ De kans is volgens hem aanwezig dat dit ook na de coronacrisis zo blijft. ‘Want met z’n tweetjes is het eigenlijk veel gezelliger dan alleen.’

Een deel van de collectie van Visserijmuseum Zoutkamp (Foto: Visserijmuseum Zoutkamp)

'Al onze vrijwilligers behoren tot de risicogroep'

Een ander museum dat het volledig van vrijwilligers moet hebben is het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee, dat samen met Museum Slag van Heiligerlee onder één stichting valt. Omdat beide musea niet kunnen voldoen aan de anderhalvemetermaatregelen, zijn de museumdeuren in Heiligerlee sinds de uitbraak van het coronavirus gesloten. ‘Onze vrijwilligers, in totaal twintig, behoren tot de risicogroep. En in beide musea moeten we het juist hebben van het persoonlijke contact van onze gidsen’, zegt Anne Marie Knottnerus, voorzitter van Stichting Musea Heiligerlee.

Het Klokkengieterijmuseum en Museum Slag bij Heiligerlee vanuit de lucht (Foto: Klokkengieterijmuseum )

Ze laat weten dat voor beide musea wordt gekeken naar de mogelijkheden om in september en oktober ’s middags toch nog even open te gaan. Subsidieregelingen moeten het mogelijk maken om aanpassingen in beide musea aan te brengen. ‘Beide panden zijn van de gemeente Oldambt. Misschien is er een huuruitstel mogelijk, want ook bij ons lopen de vaste lasten door. We hebben de zomerinkomsten hard nodig om de kosten in de winter te dekken, omdat de kachel dan moet branden.’

We krabben ons echt aan het hoofd hoe we in de toekomst verder moeten bij een tweede coronagolf Anne Marie Knottnerus - Stichting Musea Heiligerlee

Van naïviteit is er in Heiligerlee geen sprake. Knottnerus kent de feiten. ‘Al kunnen we in september en oktober de deuren openen, zelfs dan moet er nog geld bij. We krabben ons ook echt aan het hoofd hoe we in de toekomst verder moeten bij een tweede coronagolf. Die kan onze toekomst echt in gevaar brengen’, erkent ze. Omdat 2019 voor Heiligerlee een goed museumjaar was, zat er nog wat spek op de botten. ‘We hadden dus nog een potje over’, prijst de stichtingsvoorzitter zichzelf gelukkig. ‘Hadden we dat potje niet , dan was het nu misschien al einde verhaal geweest.’

In Heiligerlee wordt dan ook hoop gekoesterd dat een tweede coronagolf uitblijft, al was het maar om de musea voor het dorp te behouden. ‘Normaal kunnen beide musea samen op vierduizend bezoekers rekenen, die vooral uit grote groepen bestaan. Als we dat volgend jaar ook weer zouden moeten missen, wordt het een zware dobber om te overleven’, mijmert ze.

Een deel van de collectie in het Klokkengieterijmuseum. (Foto: Klokkengieterijmuseum Heiligerlee)

'Goed contact met de gemeente is van belang'

Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, snapt de problemen in Heiligerlee maar al te goed. ‘Door mijn eigen ervaringen kan ik wel zeggen dat de Museumvereniging er over het algemeen vooral voor de grote jongens is’, meent hij. In zijn eigen museum moet hij het door de coronacrisis doen met duizenden bezoekers minder. ‘Bij ons schommelt het normaal tussen 20.000 en 30.000 bezoekers, en ik denk dat we dit jaar afstevenen op de 20.000.’

Niet alleen veel musea; ook veel Nederlandse gemeenten staan er nu financieel slecht voor en zitten daardoor in de problemen Hendrik Hachmer - Veenkoloniaal Museum

Dat veel musea in onze provincie proberen om onder de huur uit te komen, snapt Hachmer wel. Toch heeft hij ook begrip voor het standpunt van gemeenten. ‘Niet alleen veel musea; ook veel Nederlandse gemeenten staan er nu financieel slecht voor en zitten daardoor in de problemen. Onze huur is niet kwijtgescholden, wel hebben we alvast de jaarsubsidie ontvangen. Daar kunnen we mee vooruit. Goed contact is daarbij ook van belang. Zo hebben wij goed lijntjes met de gemeente Veendam, maar ik ken ook collega-museumdirecteuren in onze provincie die in hun gemeente tegen een muur van bureaucratie aanlopen.’

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam. (Foto: Veenkoloniaal Museum)

Het Veenkoloniaal Museum maakt gebruik van de NOW-regeling voor het betaalde personeel en kwam daarnaast al met een adopteer-een-dag-actie om inkomsten te generen. Mensen konden voor vijftig euro hun naam bij een bepaalde dag laten graveren, die op een herinneringsplaquette bij de ingang komt te staan. ‘En iets nieuws is dat je volgend jaar ook een tentoonstelling kunt adopteren, zodat je naam daar prominent te zien is’, zegt Hachmer, die daarmee de basiskosten van tentoonstellingen hoopt te financieren. ‘Het is misschien alvast een beetje anticiperen op een tweede coronagolf.’

Het museum in de Parkstad houdt het dan ook nog wel even vol, al neemt het niet weg dat het ook voor Hachmer en zijn collega’s behelpen is op sommige momenten. ‘Een deel van onze vrijwilligers – we hebben er in totaal honderd - durft nu niet bij balie te zitten, omdat ze als 65-pusser tot de risicogroep behoren. Daardoor zit zelfs de conservator soms bij de kassa’, schetst hij. ‘Door die alternatieve oplossingen kom ik soms ook wat lastig aan mijn eigen taken toe.’ Hoe bezoekers kunnen helpen? ‘Al koop je een sleutelhanger in de museumwinkel. Echt, alles helpt.’

