De Vierdaagse lopen in je eentje: 'Voor de afwisseling is het wel eens leuk'

Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen Nijmeegse Vierdaagse, maar Pekelder Tonny Walters is toch aan de wandel. 'Ik loop toch maar even de veertig kilometer.'

Hij is een van de deelnemers aan de Alternatieve Vierdaagse en loopt deze week dagelijks vanaf de camping in Gieten.

'Het is te doen', zegt hij vrijdagochtend vroeg, als hij in de buurt van Borgercompagnie bezig is met de vierde en laatste dag van zijn privévierdaagse. Hij loopt dagelijks veertig kilometer, net als hij in Nijmegen van plan was.

Alleen

Zo'n 22.000 mensen schreven zich in voor de alternatieve Vierdaagse. 'Maar je loopt wel alleen. Ik wilde toch graag iets doen in deze week van de vierdaagse.'

Hij heeft zelf de routes samengesteld. 'Het zit in je bloed, het zou mijn zestiende Vierdaagse worden. Het is ontspanning, je praat met andere mensen, komt andere culturen tegen. En je loopt door de natuur. '

Eens wat anders

Nu komt hij weliswaar veel minder mensen tegen, 'maar je loopt wel in een heel andere omgeving dan je gewend bent'. Bovendien: 'Hier is het vlakker dan rond Nijmegen. Voor de afwisseling is dat wel eens leuk.'

Via Gladiola

Normaal worden de deelnemers in Nijmegen op de slotdag onthaald met bloemen op de St. Annastraat in het hart van de stad, voor de gelegenheid omgedoopt tot Via Gladiola. Voor Walters ligt die nu op de camping, maar hij verwacht daar geen bloemenhulde. 'Dit is puur voor de fun.'

