In Blijham kunnen mensen nu iedere dag hun kaas uit de automaat trekken

Helemaal uniek zijn ze allang niet meer, de Febo-achtige automaten van waaruit veelal boeren hun producten verkopen. Zelfs in de buurt van Blijham zitten ze volop. Maar vaak gaat het dan om eieren, of brood, of fruit.

Maar kaas? Dat kan vanaf vrijdag uit de automaat in Blijham worden getrokken. Naast eieren trouwens.

Zeven dagen per week open

De bedoeling is simpel, legt eigenaar Sjanita de Vos uit. 'De mensen kunnen nu overdag zeven dagen per weeg hun stukje kaas en eieren halen. Als je zeven dagen per dag open wilt zijn, dan is dat toch wat arbeidsintensief. Zeker omdat we zelf graag kaas willen blijven maken.'

Dit is een prima oplossing, als je zeven dagen per week open wilt zijn Sjanita de Vos - De Kaas Automaat

Het idee ontstond vorig jaar zomer op vakantie in de Flevopolder. 'We aten een visje in Urk, en daar zagen we eigenlijk heel veel van die automaten staan bij fruitboerderijen. Een prima oplossing, dachten we, zodat we in principe altijd bereikbaar zijn.'

Gekoelde automaat

En de kaas blijft gewoon goed. 'We hebben een gekoelde automaat gekocht, dus de kaas blijft op temperatuur. Ze zijn vacuüm verpakt, of het zijn gesloten hele kaasjes', zegt De Vos.

De Kaas Automaat in Blijham (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De opening werd overigens verricht door een speciaal iemand. 'Door meneer Cor uit Blijham, een vaste klant. Iedere vrijdagochtend komt hij als eerste. Het ging tussen meneer Cor en de burgemeester, en de meeste stemmen gingen naar meneer Cor.'

Dat is ook het leuke van boerderijwinkels, zegt De Vos. 'Je kent elkaar goed, dus dan is het een hele eer dat hij dat wil doen.'

Volop klandizie

Niet dat ze in Blijham om klandizie verlegen zitten, want er komen volop (vaste) klanten bij de boerderijwinkel, die in het weekend gewoon open blijft.

De Vos: 'Toen we 24 jaar geleden midden in het veld begonnen met kaas maken, dachten we nog: zal dit wel gaan lopen? Maar ja dus. We zien nu eigenlijk zelfs een tweede golf ontstaan, van kinderen van klanten van 24 jaar geleden, die bij hun ouders op bezoek komen.'