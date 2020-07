Wordt de truck van Freddy Gerdez de mooiste van Nederland?

Gerdez is één van de 24 genomineerden, uitverkoren door de lezers van het Truckstar Fotojaarboek. Wat zijn Scania zo bijzonder maakt?

'De kleuren en de striping', zegt Gerdez. 'Die lopen in één stuk door.'

Vier poetsers

Al een week zijn ze in de garage van Gerdez in Uithuizermeeden met een mannetje of vier aan het werk om de truck helemaal spic en span te krijgen. 'Ik ben de poetshulp', zegt Roelf Haaksma. 'Ik help Freddy.'

Als ik win, dan waarschuwen we even de buren. Want dan gaat er wel een feestje komen Freddy Gerdez - trucker

Gerdez: 'We zijn al een week met z'n vieren bezig. Alleen red je dit niet. Het is veel werk, maar als ik straks met die grote beker thuiskom... Daar doe je het voor.'

De verkiezing bestaat uit acht categorieën. Gerdez en zijn Scania maken kans in de categorie Losse trekkers. Hij is sowieso apetrots op zijn voertuig. 'Ik zit hier vaker in dan dat ik thuis ben', zegt hij.

Bijzonder

Gerdez steekt zijn ambitie ook niet onder stoelen of banken. 'Voor een chauffeur is het heel bijzonder als je bij het grootste truckspektakel van Europa bij de laatste 24 zit', zegt hij.

En als hij onverhoopt ook nog zou winnen? Gerdez: 'Dan moeten we even de buren waarschuwen, want dan wordt er wel een feestje gebouwd.'