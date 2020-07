SP-raadslid (en epidemioloog) niet blij met anti-mondkapjesuitspraak Schuiling

De SP in de gemeenteraad van Groningen is niet blij met de uitspraken van burgemeester Schuiling. Die toont zich tegenstander van het invoeren van een mondkapjesplicht. Schuiling is naast burgemeester ook voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

Raadslid Daan Brandenbarg, zelf geregistreerd epidemioloog, snapt niet dat Schuiling zich over de mondkapjes uitlaat. 'Goh, ik wist niet dat de burgemeester ook ineens epidemioloog is. Mijn beroepsgroep groeit ook met de dag tegenwoordig..', reageert hij op Twitter.

'Lijkt erop dat mondkapjes helpen'

Telefonisch laat Brandenbarg weten dat hij het met Schuiling eens is dat er veel discussie over de kwestie is.

'Er is inderdaad geen sluitend bewijs dat mondkapjes werken. Maar onderzoeken die gedaan worden lijken erop te wijzen dat het wel kan helpen in het bestrijden van de verspreiding van het virus', zegt Brandenbarg.

'Niet mengen in wetenschappelijke discussie'

'Dan is het niet zo handig dat een bestuurder zich op deze manier uitlaat terwijl ik denk: "Sorry, ik weet niet of jij die opleiding hebt gehad" (Schuiling studeerde Rechten, red.).'

'Stel dat het Outbreak Management Team het kabinet toch adviseert om de mondkapjesplicht uit te breiden. Dan wordt de burgemeester geconfronteerd met zijn uitspraken over het niet geloven in de nut en noodzaak van mondkapjes. Laat bestuurders vooral de richtlijnen afkondigen en zorgen dat mensen zich eraan houden. Het past hen niet om zich te mengen in een wetenschappelijke discussie.'

Als ik hoor dat hij zegt dat het coronavirus in China is verspreid, ondanks het feit dat men daar vaker mondkapjes draagt, dan is een gekke redenering Daan Brandenbarg - Raadslid en epidemioloog

'Waar Schuiling wel gelijk in heeft', vervolgt Brandenbarg, 'is dat mensen afstand moeten houden. Maar als ik hoor dat hij zegt dat het coronavirus in China is verspreid, ondanks het feit dat men daar vaker mondkapjes draagt, en dat mondkapjes daarom niet zouden helpen, dan denk ik: dat is een gekke redenering.'

Discussie hoort bij wetenschap thuis

Op dit moment vindt er veel discussie plaats over de nut en noodzaak van mondkapjes. In de ons omringende landen zijn mondkapjes al op meer plekken verplicht dan enkel in het openbaar vervoer. Vanaf zaterdag moet je in België bijvoorbeeld een mondkapje op in winkels, musea en bioscopen.

'Zo'n discussie is nou eenmaal de praktijk in de wetenschap', zegt Brandenbarg. 'De wetenschap is een proces van elkaar bestrijdende theorieën. De ene groep onderzoekt iets, anderen onderzoeken het tegendeel. Op die manier kom je tot kennis over een bepaald onderwerp.'

Virologen die twintig jaar van hun leven hebben gestudeerd weten het niet precies, maar Dave Roelvink weet het wel Daan Brandenbarg

'We weten het gewoon nog niet'

'Soms erger ik me daarom ook aan deze discussie. Ik spreek met andere mensen in de epidemiologie, en dat zijn mensen die zeggen: eigenlijk weten we het gewoon nog niet. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat we niet precies weten hoe het moet.'

'Veel mensen waarvan ik denk, die hebben er niet heel veel verstand van, zijn heel stellig in hun mening en overtuiging. Virologen die twintig jaar van hun leven hebben gestudeerd weten het niet precies, maar Dave Roelvink weet het wel', zegt Brandenbarg naar aanleiding van de uitzending van Op1 van donderdagavond, waar Roelvink te gast was. 'Je kan heel makkelijk overal een mening over hebben, maar uiteindelijk is er gewoon nog geen sluitend antwoord op de vraag hoeveel een niet-medisch mondkapje helpt.'

