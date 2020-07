Groningen City Club: 'Overheid, wees duidelijk over nut en noodzaak van mondkapjes'

In veel andere landen wordt het dragen van mondkapjes steeds vaker verplicht in de openbare ruimte. Maar in ons land buitelen wetenschappers, politici en bestuurders over elkaar heen als het gaat om nut en noodzaak van die mondkapjes.

'Ook in ons bestuur wordt volop gediscussieerd over een mondkapjesplicht', zegt GCC-voorzitter Eric Bos. 'Maar over een ding zijn we het eens: dit heeft alleen zin als dit goed is onderzocht. Anders komt er niets van terecht.'

'Uitspraak Schuiling niet handig'

Bos verbaast zich over de uitspraken van diverse bestuurders over de invoering van een mondkapjesplicht. 'De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam zeggen er wel voor voelen. Vervolgens hoor ik Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio's, zeggen dat het geen zin heeft. Ook burgemeester Schuiling heeft dat gezegd. Ik vind dat niet niet handig. Hoe moet de gemiddelde Nederlander nu weten waar hij aan toe is?'

Draagvlak is essentieel, zegt Bos: 'Dat past nu eenmaal bij ons poldermodel. Onderzoek het goed, neem dan een besluit en legt het duidelijk uit.'

Wetenschappers betwijfelen of een mondkapje helpt tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar er zijn ook deskundigen die wijzen op de signaalfunctie. Als mensen een mondkapje dragen, zijn ze meer geneigd afstand van elkaar te houden. En dat is bijvoorbeeld van belang bij het in goede banen leiden van bezoekersstromen in winkelgebieden.

Dertig procent minder bezoekers

Bos: 'We constateren dat we nu zeker dertig procent minder bezoekers in de binnenstad krijgen dan voorheen. Vooral mensen uit de regio blijven weg, omdat zij zich niet prettig voelen in een volle binnenstad. Die blijven liever in hun eigen dorp, waar mensen gewend zijn meer rekening met elkaar te houden. We lopen inkomsten mis, die we hard nodig hebben.'

Dus toch maar invoeren die mondkapjesplicht? Bos: 'Nogmaals, alleen als het goed is uitgezocht.'

