Uitslag coronatest kan langer op zich laten wachten

'Het is sinds vorige week donderdag bij het landelijke nummer drukker dan normaal. Het grootste deel wordt binnen 48 uur afgehandeld, maar het kan iets langer duren', zegt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepelorganisatie van alle GGD'en in ons land.

Vertraging negatieve uitslagen

Cijfers over het aantal uitslagen dat vertraging oploopt, zijn niet bekend. Wel benadrukt GGD GHOR dat het alleen gaat om de negatieve testuitslagen. Die worden door een landelijk callcenter doorgebeld aan de geteste personen. De positieve testen worden regionaal door de GGD afgehandeld.

Op die manier kan er direct een contactonderzoek opgestart worden.

Ook Groningers in de wacht

Bij de Groningse testlocatie van de GGD in het UMCG is weinig te merken van de drukte. 'Als je belt kun je vandaag of morgen terecht voor een test', zegt GGD-woordvoerder Esther Maring. Toch moeten ook Groningers soms langer wachten op hun uitslag. Dat komt door de drukte elders in het land.

De GGD West Brabant verwacht bij de testlocatie in Breda vrijdag zelfs de drukste dag sinds 1 juni, meldt de Telegraaf. Sinds die dag mag iedere Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. In Groningen speelt dat volgens de GGD niet. 'De situatie hier is niet te vergelijken plaatsen als Nijmegen of Eindhoven', aldus Maring.

Vinger aan de pols

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR houden alle GGD'en een vinger aan de pols wat hun capaciteit betreft. 'Dan moet je denken aan vragen als: wat speelt er? Moeten we opschalen of zelfs een nieuwe testlocatie opzetten?'

Lees ook:

- GGD Groningen: ‘Virus waart nu niet actief rond in onze provincie’

- Speekseltest voor corona op komst: 'Heel fijn voor kinderen en ouderen'