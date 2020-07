FC Groningen teleurgesteld over definitief competitieprogramma

FC Groningen is niet blij met het competitieprogramma dat vrijdag definitief is geworden.

FC Groningen had na de bekendmaking van het conceptprogramma woensdag al aangegeven niet blij te zijn met het programma. Maar de KNVB geeft geen gehoor aan de bezwaren van de FC, zo bleek vandaag.

FC Groningen begint op zondag 13 september om 16.45 uur thuis tegen PSV. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 4 oktober tegen Ajax. De FC had graag gezien dat die wedstrijden later in het jaar gespeeld zouden kunnen worden.

'Treft onze supporters onredelijk hard'

Het gaat de Trots van het Noorden daarin niet om het sportieve oogpunt, maar ze hadden graag één van die topwedstrijden met meer publiek willen spelen. 'We hebben helaas alleen begrip gevonden, maar geen succes geboekt', laat directer Wouter Gudde weten op de website van FC Groningen.

'Volgens de KNVB was het niet mogelijk het programma aan te passen, omdat men per se alle topwedstrijden in de tweede seizoenshelft wilde programmeren. Dat snappen we, maar het treft onze supporters nu in onze ogen onredelijk hard en dat is moeilijk verteerbaar.'

Doekje voor het bloeden

Een andere vraag werd door de KNVB wel ingewilligd. De wedstrijd op zondag 7 februari thuis tegen Feyenoord zal gespeeld worden op het - geliefde - tijdstip van half drie. Die wedstrijd stond eerst gepland op 12.15 uur.

Het programma met tijden en speeldagen is ingevuld tot het eerste weekend van februari. Van de overige ronden is al wel bekend hoe ze eruit gaan zien, maar daarvan is de dag en het tijdstip nog niet definitief. In december wordt dat duidelijk.

Het volledige programma tot speelronde 22 is via de website van FC Groningen te vinden.



