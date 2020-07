Horeca Groningen niet verontrust door toename coronabesmettingen

Ondanks berichten over het toegenomen aantal coronabesmettingen en hier en daar een roep om een mondkapjesplicht, vinden de Groningers strengere maatregelen niet nodig.

Boetes wil niemand

Uitbater Limuel Mulder van bar Dorst!? in de Groningse Peperstraat viert een paar dagen vakantie op een Waddeneiland. Telefonisch laat hij weten dat het er in zijn tent volgens de geldende coronaregels aan toegaat.

‘Boetes wil niemand’, zegt hij. Intussen vraagt hij zich af hoe groot de kans op besmetting eigenlijk is in de horeca. ‘Het vrije reizen met het vliegtuig is een veel grotere besmettingsbron.’

Eerst zeiden minister De Jonge en het RIVM dat mondkapjes schijnveiligheid bieden en nu zou dat anders zijn? Laurens Meyer - De Drie Gezusters

Megahypocriet

‘Die hele discussie over verplichte mondkapjes vind ik megahypocriet’, stelt zijn collega Laurens Meyer van onder meer De Drie Gezusters aan de Grote Markt. ‘Eerst zeiden minister De Jonge en het RIVM dat die dingen schijnveiligheid bieden en nu zou dat anders zijn?’

Meyer viert vakantie in Griekenland. ‘Toen we het vliegtuig in moesten, was een mondkapje verplicht en als je er eenmaal in zit maakt het niet meer uit', constateerde hij.

Meyer plaatst kanttekeningen bij het aantal toegenomen coronabesmettingen. ‘Het is maar net hoe je er tegen aan kijkt. Volgens mij is er een afname, maar als we morgen het aantal tests verdriedubbelen, dan gaat het aantal besmettingen ook toenemen.’

Wij houden onszelf en onze gasten aan de regels Mirjam Jager - Grand café Time Out

‘Dat drukke weekend, twee weken geleden, was het laatste weekend voor de vakantie. Dus logisch dat het toen druk was in de horeca’, vertelt Mirjam Jager van Grand Café Time Out in de Poelestraat.

Mensen kruipen bij elkaar

‘Wij houden onszelf en onze gasten aan de regels. Het gebeurt weleens dat vier mensen aan een tafel die eigenlijk voor zes personen is. Ze zitten dan eerst op anderhalve meter van elkaar, maar kruipen al snel dichter naar elkaar toe. Daar wijzen we ze dan op.’

Volgens Jager wordt er door de politie ook gehandhaafd in het uitgaansgebied. ‘Ze zijn duidelijk aanwezig en treden ook op.’

