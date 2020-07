Onderdendam is hardrijders en sluipverkeer ‘meer dan zat’

De provincie Groningen werkt aan de weg bij Sauwerd. De N361 tussen Winsum en Groningen is daarom gestremd. Het verkeer wordt met behulp van borden omgeleid via Onderdendam.

Springschans

‘De drempel die vlakbij mijn huis ligt, is bedoeld om het verkeer te remmen. Die wordt vooral als springschans gebruikt’, zegt Annemieke Neuteboom. Zij woont aan de weg waar al het omgeleide verkeer langskomt.

De ingang van Onderdendam (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (dashcam))

‘Mensen houden zich niet aan de 30 kilometer. Normaal heb ik al veel last van het verkeer, maar met deze omleiding is het echt niet meer te doen. Ik ben dit meer dan zat’, zegt Neuteboom. Ze heeft last van het lawaai en voelt trillingen in haar huis.

‘Ik heb begrip voor het feit dat wegen gerepareerd moeten. Maar waarom moet de omleidingsroute altijd via Onderdendam lopen?’, vraagt Neuteboom zich hardop af.

In Onderdendam staan verkeersregelaars (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Overdag leiden verkeersregelaars in het dorp het verkeer op drukke momenten in goede banen. Onderdendam kent veel smalle straten, die voor groot verkeer vaak lastig te nemen zijn.

Sluiproutes

Het dorp heeft een verkeerscommissie die de situatie nauwlettend in de gaten houdt. ‘Mensen maken gebruik van sluipweggetjes. Daardoor is er te veel verkeer in het hele dorp. De Stadsweg en de Achterweg zijn de kleine wegen naar Winsum en Bedum. Dit is niet de officiële omleidingsroute’, vertelt Afiena Benthem, lid van de verkeerscommissie. Zij vindt dat mensen zich moeten houden aan de omleidingsborden.

‘Dat automobilisten sluiproutes nemen, zorgt voor gevaarlijke situaties in het dorp. Veel rijden ook te hard’, zegt Benthem.

De provincie heeft wegversmallingen gemaakt (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Om het sluipverkeer te remmen heeft de provincie obstakels en wegversmallingen geplaatst. Deze bestaan uit baakschilden en kunststof barrières. Ook zijn er extra borden geplaatst. met daarop de maximumsnelheid: 30 kilometer per uur.

Bebording verslepen

Niet iedereen is daarvan gediend. Zo worden de obstakels regelmatig versleept. Groot verkeer zoals melkwagens die naar de boer moeten, kunnen namelijk moeilijk door de tijdelijke wegversmallingen komen.

Afiena laat zien dat de bebording opzij is geschoven (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘We hebben inderdaad gemerkt dat de wegversmallingen nog niet optimaal zijn en dat hebben we ook doorgegeven aan de provincie’ zegt Benthem.

Hier staat de bebording weer op de weg (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De provincie laat weten de signalen te herkennen. ‘Het is niet de bedoeling dat mensen zelf gaan slepen met de borden. Als mensen klachten hebben dan kunnen ze zich bij ons melden’, laat Vincent Buiteveld weten. Hij is projectleider bij de provincie Groningen.

Zo is ook een wegversmalling bij Bedum aangepast na klachten van verkeersdeelnemers.

Eerst zag de wegversmalling bij Bedum er zo uit (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (dashcam))

‘Het is voor ons ook een beetje zoeken. We willen dat mensen afremmen, maar tegelijkertijd moet er ook groot verkeer langs kunnen. Vandaar dat het hier en daar nog wat schuiven blijft’, zegt Buiteveld.

De provincie heeft de wegversmalling verplaatst en aangepast (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (dashcam))

Herkenbare problemen

‘We merken ook dat er nog steeds teveel mensen zijn die te hard rijden. Daarom ook een oproep aan die mensen om echt rekening met het dorp te houden. Het is hier een 30 kilometerzone. Dan is het voor de mensen die hier wonen een stuk beter vol te houden’, aldus Buiteveld.

Drukte in het centrum van Onderdendam (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (dashcam))

‘Het stremmen van de N361 is vervelend en doen we liever ook niet. Maar er is onderhoud nodig en we willen de dorpen wat mooier maken. Voor Winsum is Onderdendam de enige realistische omleidingsroute’, zegt Buiteveld. Verkeer dat vanuit Leens en Wehe-den Hoorn komt wordt omgeleid via een andere route langs Aduard.

Menna Dijkema, die ook in de verkeerscommissie zit, vindt dat de provincie wel wat adequater kan reageren en optreden. ‘We hebben hiervoor ook al twee eerdere omleidingen gehad vanwege andere wegwerkzaamheden. Toen gebeurde er vrij weinig vanuit de provincie en daar is heel laat over gecommuniceerd richting ons.’

Weggebruikers op weg naar Groningen worden omgeleid via Onderdendam (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (dashcam))

‘We doen eigenlijk alles wat we kunnen. We werken in de zomer en treffen veel maatregelen. Maar we zijn afhankelijk van het gedrag van de mensen. Weggebruikers moeten zich aanpassen als ze hier door het dorp rijden. Doe het rustig aan’, zegt Buiteveld.

Aanspreken

Afiena Benthem en Menna Dijkema besluiten wat automobilisten aan te spreken die over de Achterweg rijden. Maar de eerste de beste automobilist is daar niet van gediend, geeft gas en rijdt de dames bijna van de sokken.

Afiena en Menna besluiten wat automobilisten aan te spreken (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook andere inwoners proberen geregeld automobilisten aan te spreken. Niet altijd met succes. Volgens een dorpeling zijn de gemoederen in het dorp al een keer zo hoog opgelopen dat na een verkeersdiscussie de ruit van een inwoner is ingegooid . Een automobilist was er niet over te spreken dat die op zijn snelheid werd aangesproken. Van de gesneuvelde ruit is inmiddels aangifte gedaan.

Bij een inwoner is een ruit ingegooid. Vermoedelijk door een boze automobilist. (Foto: Eigen foto)

De reden dat veel mensen niet de omleidingsroute nemen, ligt ook aan de navigatiesystemen, ontdekken Benthem en Dijkema. ‘De mevrouw die we net spraken liet haar navigatie zien en die leidt haar om via de Achterweg. Misschien dat de provincie daar nog iets aan kan doen.’

Dijkema doet als laatste een oproep aan iedereen: ‘Kalm aan in dit dorp!’

De Provincialeweg tussen Groningen en Winsum is tot en met 16 augustus gestremd. Tot die tijd blijft ook de omleiding via Onderdendam.

