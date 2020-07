De Noord 9 van zaterdag 25 juli

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

1. Jan Henk de Groot - Stap veur stap

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud.

Afgelopen herfst is De Groots derde streektaalalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zegt Jan Henk rond de releasedatum: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.'

Bekijk de video van 'Stap veur stap' hier.

2. Wat Aans! - Kaalmer

Wat Aans! is het Groningstalige rapduo bestaande uit De Beunhaas en FiezeRik. De afgelopen jaren hebben ze in de Noord 9 al gescoord met 'Trilploat', Sjomp', 'Grunnegs hoop' en andere hits.

De coronaperikelen gaan ook aan de rappers niet voorbij. Op YouTube schrijft het duo bij hun nieuwste liedje: 'Het is eem wat rustiger almoal. Ook wij zitten elk weekend thuis tegenwoordig en hebben zo onze eigen blik op het hele gebeuren in deze coronatijd'.

Beluister hier welke blik Rik en Teun op corona hebben in 'Kaalmer'.

3. Swinder - Ik zai Pekel nooit weer

Swinder heeft tijdens de coronacrisis gewerkt aan een nieuwe single. 'Ik zai Pekel nooit weer' is geschreven in het kader van 75 jaar vrijheid in Groningen. Het lied is losjes gebaseerd op het verhaal van Aaldrik Wijsbeek uit Oude Pekela, vertelt zanger Bas Schröder op Radio Noord.

Swinder reageert op een oproep van Stichting Pandeon, POPgroningen en Centrum Groninger Taal & Cultuur om een lied te schrijven dat gelinkt is aan een iconisch verhaal uit de Tweede Wereldoorlog in Groningen. 'Ik heb lopen speuren en toen vond ik een verhaal dat me aansprak', zegt Bas Schröder in Café Martini. 'Het gaat over Aaldrik uit Oude Pekel die net 19 was. De bus waarin hij op weg is naar het front wordt gebombardeerd en dat is wel een heel aangrijpend verhaal. Bij zijn vertrek uit Pekel zei hij bij de bushalte 'Ik zie Pekel nooit weer' en ik dacht, dat is een mooie quote voor een liedje'.

Naast de mannen van Swinder zélf doet ook een aantal muzikale vrienden uit Groningen mee aan 'Ik zai Pekel nooit weer'. Zo hoor je ook Harmen Ridderbos (Town of Saints) op piano, Christof Bauwens (o.a. Erwin de Vries) op gitaren en pedal steel, Johan Zielstra (The Wild Berrys) op Hammondorgel en Heta Salkolahti (Town of Saints) op viool.

Bekijk de video van 'Ik zai Pekel nooit weer' hier.

4. Bert Hadders - De band speult jippiejippiejee

Bert Hadders kennen we van zijn hits met De Nozems, o.a. 'Volluk!', 'Poolse bruid' en 'Elvis, keuning van de Bunermond'. In 2018 is de samenwerking met de Nozems geëindigd. Daarna trekt Hadders een tijd op met gitarist Joost Dijkema, samen hebben ze het album 'Kokeleko' gemaakt. Daarop onder andere de Noord 9-hit 'Aarm en riek'.

Bert Hadders zijn nieuwste single heeft vrijheid als thema. 'De band speult jippiejippiejee' komt voort uit de oproep van Stichting Pandeon, POPgroningen en Centrum Groninger Taal & Cultuur om nieuw liedmateriaal te maken dat gelinkt is aan iconische verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Groningen. De oproep is gedaan in het kader van de provinciale viering van 75 jaar Vrijheid in Groningen.

Het nummer speelt zich af in de dagen na de bevrijding van de stad Groningen en vertelt het verhaal van een anoniem Gronings meisje met een groot geheim. Bekijk de clip, vol historische beelden, hier.

5. Harry Niehof - Brug trug

Harry Niehof is geboren en getogen in Middelstum. Als tiener luisterde hij naar Bob Dylan en droomde er van om hem te zijn. Decennia later is Harry zelf een gerespecteerd muzikant. In 2003 ruilt hij het Engels in voor het Gronings. Sindsdien maakt hij zes Groningstalige cd's, waarvan één met Los Bomberos samen.

'Brug trug' is de titel van het protestlied waarmee zanger Harry Niehof zijn onvrede uit over het uitblijven van een oplossing voor de kapotgevaren Paddepoelsterbrug. De brug over het Van Starkenborghkanaal raakte in september 2018 zwaar beschadigd nadat er een schip tegenaan was gevaren door een fout van de brugwachter.

Sinds de Paddepoelsterbrug niet meer kan worden gebruikt, moeten forenzen die naar de binnenstad willen een flink eind omfietsen. In de door buurtbewoonster Ji Sinsie Bauman gemaakte clip bij 'Brug trug' fietst zanger Harry Niehof via Garnwerd en Wierumerschouw naar de plek waar de Paddepoelsterbrug lag.

Bekijk en beluister 'Brug trug' hier.

6. Alex Luttjeboer - Zunne op de kop

Met zijn band NulViefteg treffen we Alex Luttjeboer regelmatig aan in de Noord 9. Maar zónder zijn muzikale maten is het alweer vier jaar geleden! In 2016, dan nog onder de naam Alex Julius, weet hij #4 te worden in de lijst met 'Barricaded hearts'. Daarvoor staat hij in de Noord 9 met 'Another summer' (2014), 'Sunshine' (2014) en 'Dirty road' (2015).

De afgelopen maanden schrijft Luttjeboer een lied over de lange zomers die hij in de jaren '80 met vrienden viert rond de Beerster Koele bij Beerta. ‘We zaten hier elke zomer’, vertelt Luttjeboer. ‘Altijd met een groep kameraden. Dan gingen we hier het water in en liepen dan naar het eiland daar. Daar was een strandje en daar lagen we dagenlang te chillen. Dat waren van die hele lange zomers. Nu gaat alles snel-snel, maar toen was je een jonge knuppel en duurde alles veel langer. Je genoot ook veel langer.’

Door de coronacrisis zit ook Luttjeboer gedwongen thuis en er kan niet gerepeteerd worden met zijn band NulViefteg. Om wel bezig te blijven met muziek benadert hij een aantal musici via Facebook en Whatsapp. Ook met hen kan hij vanwege de coronamaatregelen niet samen de studio in duiken. 'Alles is op afstand opgenomen. Alleen met producer Dick Pomp heb ik twee avonden in de studio gezeten. Alle muzikanten hebben afzonderlijk hun partijen ingespeeld.’

7. Steernvanger - Mooie dag

Voor Steernvanger is 'Mooie dag' de vierde notering in de Noord 9, na 'Vandoage komt' (#7 in het voorjaar van 2019) en 'Alle beren aan de kaant' (#3 in 2019) en recent '15 joar'. In 2017 hebben Dion Bouwes en Dennis Krottje samen het Grunneger Laidjes Festival gewonnen. Het duurt niet lang voor ze met hun liedjes ook op Radio Noord te horen zijn.

In 2018 staan ze in de Noord 9: bijna een half jaar met het aanstekelijke deuntje 'De wereld in mien kop' (#2) en ruim twee maanden met 'Moat is vol' (#2). In de loop van 2018 verzamelen Dion en Dennis meer muzikanten om zich heen: Bjorn Nuninga (bas), Marco Veldman (mondharmonica, zang) en Matthijs Vogt (drums, zang) zijn nu samen Steernvanger.

Bekijk de clip van 'Mooie dag' hier.

8. Irene Wilkens & Edwin Jongedijk & Sikkom Kult - Zundagskind

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. Na 'Nog ainmoal daanzen mit die' (#2 in 2018), 'Hol die vast' (#5 in 2018) en 'Langzoam neergoan' (#6 in 2019) is dit opnieuw een single die terug te vinden is op het album 'Sikkom Kult', dat in het voorjaar van 2018 is verschenen.

'Zundagskind' is een duet met Edwin Jongedijk. 'Het gaat over dat je het beste met iemand voor hebt. En in deze tijd dat je graag bij elkaar wil zijn, is dit een nummer dat echt iets zegt. Ieder heeft zo z'n eigen verhaal daarbij', vertelt Irene in Café Martini op Radio Noord.

Irene en Edwin hebben elkaar ontmoet tijdens Night of the Guitars in Veendam. Toen 'Zundagskind' is geschreven, wilde Irene Wilkens graag met Edwin Jongedijk dat nummer opnemen, vanwege zijn lage, warme stemgeluid. 'We zijn samen de studio in gegaan en dat klonk zó mooi samen, dat klopt helemaal bij het nummer.' Op zijn beurt hoefde Edwin ook niet lang na te denken over de samenwerking: 'Ik hou van duetten. En ik heb met Irene ook al eerder 'Doe mist hier haildaal niks' gezongen.'

Op het album 'Sikkom Kult' staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal geschreven door Alex Schoenmaker. Beluister 'Zundagskind' hier.

9. Wia Buze & Bart Schwertmann - Blief bie mie vannacht

De officiële presentatie van haar nieuwe album is dit voorjaar geannuleerd vanwege het coronavirus; maar het album 'Lös' van Wia is wel uit! De cd telt vijftien nieuwe tracks. 'Lös' is het meest persoonlijke album dat Wia ooit maakte. 'Ik heb mijn eigen kop gevolgd', verklaart Wia de titel van de cd. 'Ik heb mensen gevraagd van wie ik het leuk vind dat die eens wat voor mij zouden schrijven. Het voelde alsof ik een beetje 'lös' was.'

Na 'Doe heurst hier bie mie' is 'Blief bie mie vannacht' de tweede single van het album. Wia wordt op het nummer terzijde gestaan door Bart Schwertmann uit Finsterwolde. Bart wint in 2000 de Soundmixshow met een lied uit de rockopera 'Jesus Christ Superstar'. Ook is hij jarenlang zanger van de coverband Boulevard geweest. Tegenwoordig is hij zanger van de legendarische band Kayak en speelt hij gitaar in de Groningse band Vanderlinde.

'Lös' is het eerste album dat Wia maakt zonder haar vaste producer en steun en toeverlaat Jur Eckhardt. De gelauwerde producer en arrangeur gaf het stokje over aan Mark Pepping uit Eelde.