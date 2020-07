Rabobank voor miljoen opgelicht: 'Dit maken wij ook niet dagelijks mee'

Rabobank-woordvoerder Margo van Wijgerden wil niet veel over de zaak kwijt: 'Dat mag ik niet doen, omdat de politie nog bezig is met het onderzoek. Ik kan alleen zeggen dat we aangifte hebben gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. Eén miljoen euro is inderdaad veel, als het gaat om dit soort gevallen. Dat maken wij ook niet dagelijks mee.'

Geschrokken

Het bedrijf dat de fraude zou hebben gepleegd, is Wubaro, een ontwikkelaar van innovatieve verwarmingssystemen. Dat bevestigt aandeelhouder Victor Gout aan RTV Noord: 'Ik ben volledig overdonderd. Ik ben ervan geschrokken en werk volledig mee aan het onderzoek. We willen de onderste steen boven krijgen.'

De politie deed in verband met deze zaak de afgelopen week invallen in Groningen en Drenthe. Daarbij werd onder meer beslag gelegd op drie auto's en een motor. De administratie van het bedrijf is ook meegenomen voor onderzoek.

Broodjeaapverhaal

Wubaro prees vorig jaar zichzelf aan als de nieuwe belofte onder de warmtepompen. Het bedrijf claimde een cv-ketel te hebben bedacht die volledig op elektriciteit kan draaien.

Critici deden dit vanaf het begin af aan af als een 'broodjeaapverhaal'. De productie van de cv-ketel ligt al enige tijd stil. De onderdelen komen veelal uit China en de economie werd daar vanwege de uitbraak van het coronavirus platgelegd.

