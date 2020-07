Restaurant in Stad vol met rook door brandende prullenbak (update)

In Cave Oporto aan de Brugstraat in Stad heeft zaterdagochtend een kleine brand gewoed in een prullenbak, waardoor het pand vol kwam te staan met rook.

Hoewel het om een kleine prullenbak ging, zorgde het brandje volgens de woordvoerder van de brandweer voor forse rookontwikkeling.

De brand is volgens eigenaar Peter Klaibeda ontstaan toen er een smeulende sigaret in een brandvertragende prullenbak is gegooid. 'Waarschijnlijk is die er terechtgekomen toen de asbakken zijn geleegd.'

Ventileren

Uit voorzorg werden ook bewoners van de woning boven het restaurant gevraagd om hun woning tijdelijk te verlaten. De brand was volgens een zegsman van de brandweer vrij snel onder controle. 'Alleen het ventileren kostte wat meer tijd dan normaal, omdat het restaurant weinig ramen heeft. Daardoor trok de rook moeilijk weg', legt hij uit.



Klaibeda heeft inmiddels een bedrijf ingeschakeld om zijn restaurant weer schoon te maken. 'Ze zijn met drie man sterk bezig om alles van boven naar beneden te reinigen, zodat we vanavond open kunnen.'

'Geloofde het eerst niet'

Hij werd zaterdagochtend door een buurman op de hoogte gebracht van de brand. 'Ik geloofde het eerst niet, want ik had geen idee waar die brand kon zijn ontstaan. Maar toen stuurde hij een foto waarop de rook te zien was. Ik ben toen gelijk in de auto gesprongen.'

Bij aankomst in de binnenstad waren er meerdere brandweerwagens en politiewagens bij het restaurant aanwezig. 'Er wordt gelijk opgeschaald omdat het in de binnenstad is. En ze kunnen er ook niet zo goed bij.'

Bijkomen

Nu er goed is geventileerd en het schoonmaakbedrijf zijn werk doet, heeft Klaibeda weer de tijd om bij te komen. 'Want je schrikt aanvankelijk toch écht!'.

Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van restauranteigenaar Peter Klaibeda