Zeefuik lijnrecht tegenover Fledderus: 'Ik laat hem niet mijn leven bepalen'

Tijdens de eerste training van FC Groningen was Zeefuik één van de meest opvallende verschijningen op trainingscomplex Corpus den Hoorn. De clubleiding heeft al meerdere malen aangegeven dat de verdediger deze zomer verkocht mag worden, maar van een deal is tot frustratie van de hoofdrolspeler zelf nog steeds geen sprake.

‘Ik ben qua inzet en kwaliteit volop bezig op de trainingen, maar niet als het aankomt op motivatie’, zegt Zeefuik, die van zijn hart geen moordkuil maakt.

Bod van vier miljoen

Zeefuik heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Berlijn. Hertha BSC, dat afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Bundesliga, heeft inmiddels een bod van vier miljoen euro bij FC Groningen neergelegd, inclusief bonussen.

Fledderus heeft zogenaamd het beste met me voor, maar ik wil zelf over mijn carrière beslissen Deyovaisio Zeefuik

‘Ik had in het begin begrip voor het standpunt van FC Groningen, omdat de club er slecht voor stond en mensen moest ontslaan’, legt Zeefuik uit. ‘Maar dat ze nu de hoofdprijs vragen voor een speler die voor drie ton gekocht is en nog maar een éénjarig contract heeft, maakt het erg tegenstrijdig.’

'Zogenaamd het beste met mij voor'

Voor de microfoon van RTV Noord wilde Zeefuik maandag niet zeggen wie de transfer naar Hertha BSC precies tegenhoudt, maar het was direct duidelijk dat hij hintte op technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

‘Het probleem is dat Fledderus alleen maar wil dealen met Southampton en mij die kant op pusht. Hij heeft zogenaamd het beste met me voor, maar ik wil zelf over mijn carrière beslissen. Ik laat Fledderus niet mijn leven bepalen. Als hij zich zo blijft opstellen, dan ga ik aan het eind van het seizoen transfervrij naar Hertha.'

Fledderus: 'Teleurstellend'

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus vindt de uitspraken van Zeefuik op zijn beurt teleurstellend. ‘Als Deyo het gevoel heeft dat ik hem tegenwerk, staat de deur van mijn kantoor altijd open’, zegt hij.

We zijn in onderhandeling met Hertha BSC en Southampton en er zit gewoon een groot verschil tussen de biedingen Mark-Jan Fledderus

‘Ik wil ook helemaal niet zijn carrière bepalen', voegt Fledderus eraan toe. 'Natuurlijk snap ik dat het voor hem vervelend is dat het lang duurt, maar we zijn op dit moment in onderhandeling met beide clubs en op dit moment zit er gewoon een groot verschil tussen de biedingen.’

Ook Ajax profiteert van opbrengst

Als de verdediger verkocht wordt, moet de Trots van het Noorden de winst van de verkoop delen met Ajax. Daar gaat dan drie ton van af; het bedrag dat FC Groningen voor Zeefuik betaalde toen hij in 2018 van de Amsterdammers werd overgenomen. Vorig seizoen kwam de opstomende back 26 eredivisiewedstrijden in actie voor FC Groningen en werd hij uiteindelijk gekozen tot speler van het jaar.

De opvolger van Zeefuik heeft FC Groningen inmiddels al wel gevonden. De transfer van Damil Dankerlui zit in de afrondende fase en de verwachting is dat het papierwerk de komende dagen wordt afgerond. ‘De laatste dingen moeten nog geregeld worden’, geeft Fledderus aan. Als dat allemaal geregeld is, kan Dankerlui, die overkomt van Willem II, komende week medisch gekeurd worden.

