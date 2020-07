Bewoners Ellertsveld nog verre van tevreden: 'Het kan véél netter'

De bewoners van het Ellertsveld in Veendam zijn het zo langzamerhand goed zat. De straat ligt er in hun ogen na herbestrating door het Waterbedrijf namelijk nog altijd belabberd bij.

De verzakte bestrating aan het Ellertsveld is de bewoners al zeker een jaar een doorn in het oog. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, kwam daar de afgelopen maanden ook nog eens het probleem met een brakke hoofdwaterleiding bij.

Diverse lekkages

Er ontstonden in korte tijd diverse lekkages, waardoor de straat gedeeltelijk blank kwam te staan. Na diverse noodreparaties, werd de brakke leiding een maand geleden dan eindelijk vervangen.

Iedereen blij? Nee. Zo is er door de lekkages zand weggespoeld en in het riool terechtgekomen. Die rioolbuizen zullen binnenkort nog moeten worden schoongemaakt. Bovendien vonden de bewoners de wijze waarop het Waterbedrijf de straat na het vervangen van het riool had opgeleverd verre van netjes.

Er liggen nog heel veel gescheurde tegels. Het kan echt veel netter Harnold Scheepstra - woordvoerder bewoners

Dat vond het Waterbedrijf na controle eigenlijk zelf ook wel. Vandaar dat ze het Ellertsveld afgelopen week opnieuw hebben bestraat. De bewoners zijn echter nog altijd ontevreden.

'Nee!', zegt Harnold Scheepstra, woordvoerder van de bewoners, op de vraag of alles nu klaar is. 'Er liggen nog heel veel gescheurde tegels, er komen ook tegels omhoog door boomwortels. Het kan echt stukken netter', vindt hij.

Wrevelig

Dat heeft hij ook aangegeven bij de gemeente. Maar die heeft niet gereageerd. 'Ja, er is opzichter wezen kijken, nadat de wethouder wat wrevelig was geworden. Nou, dat was ook precies de bedoeling. Dan hebben we tenminste z'n aandacht.'

Het Waterbedrijf is na het herstellen van de leidingen verantwoordelijk voor het straatwerk Reactie gemeente Veendam

De gemeente Veendam zegt in een reactie begrip te hebben voor de onvrede van de bewoners.

Heel vervelend

'We begrijpen dat het vervelend is', aldus de gemeente, 'maar het Waterbedrijf is na het herstellen van de leidingen verantwoordelijk voor het straatwerk. Dat is ook een paar keer hersteld, maar dat bleek na verloop van tijd niet voldoende. Over het herstel van de straat hebben wij contact met het Waterbedrijf.'

De gemeente zegt met het Waterbedrijf bovendien in contact te zijn over het reinigen van de rioolbuizen.

Wij kunnen natuulijk geen wijkvernieuwing voor onze rekening nemen. Dat is een zaak van de gemeente Martin Leeuwerke - Waterbedrijf Groningen

'Maar het rioolstelsel is niet ons pakkie an', zegt Martin Leeuwerke van het Waterbedrijf Groningen alvast. 'Daar hebben wij namelijk geen verstand van.'

Over de (her)bestrating zegt hij: 'Dat was door ons de eerst keer inderdaad niet netjes neergelegd, dat was geen goede zaak. Ik ben wezen kijken, en we hebben de afgelopen week hard gewerkt om het wél netjes te doen.'

Volgens Leeuwerke beamen de bewoners dat ook. 'Maar wij kunnen natuurlijk geen wijkvernieuwing op ons nemen. Dat is een zaak van de gemeente.'

Stekelige boel

Met diezelfde gemeente wil Harnold Scheepstra namens de gemeente hoe dan ook nog in gesprek. Het wordt volgens hem tijd dat de wijk 'eindelijk eens wordt aangepakt zoals die zou moeten worden aangepakt'.

'Ons is namelijk al in 2017 beloofd dat struiken met doornen en stekels zouden worden vervangen door kindvriendelijke bosjes. Maar we zijn inmiddels drie jaar verder, en het is nog steeds een stekelige boel...'

