Alkema en Hummel staan voor monsterklus bij finale EK grasbaan in Frankrijk

Jacob Alkema uit Drouwen is vanuit de internationale bond FIM aangesteld als president van de jury. Het is een primeur. Nog nooit had een Nederlander deze functie bij een evenement als deze. 'Daar ben ik best trots op. Nederland heeft lange tijd geen deel uitgemaakt van het Europese bestuur.'

'Maar het is heel belangrijk dat je toch invloed hebt in zo'n orgaan, ook omdat de baansport een kleine sport is. Daar is ook best wel voor gelobbyd, waardoor ik nu de afgevaardigde ben vanuit de Nederlandse bond KNMV. Ik vind het heel mooi, ben er blij mee', zegt de altijd enthousiaste Alkema.

Sanitair reglement

De geboren Marumer heeft veel papierwerk met daarin reglementen en protocollen op z'n bureau liggen. 'We hebben als aanvulling op het coronagebeuren een speciaal sanitair reglement opgesteld. Hoe gaan we elkaar mijden om het zo te zeggen. De regel in Frankrijk is om een meter afstand van elkaar te houden. Daar moeten we van alle kanten mee bezig', legt hij uit. Alkema is bij de wedstrijden op Groningse bodem vaak te horen als bevlogen speaker.

Parkeerplekken verplaatst

De verantwoordelijkheid als juryvoorzitter neemt hij uitermate serieus. Dat wordt duidelijk door de vele telefoontjes die hij de in de afgelopen weken heeft gepleegd. 'We zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van het bestuur in Frankrijk. Er zit een goede voorzitter van de club in Tayac en hij spreekt goed Engels. Ik heb regelmatig contact met hem.'



'Ze sturen regelmatig een fotootje om mij op de hoogte te houden van wat ze doen. Ze hebben de baan goed aangepakt en speciaal voor het kampioenschap de parkeerplekken verplaatst om de looprichtingen niet door elkaar heen te krijgen.'

Wedstrijdritme

Er is een maximaal aantal toeschouwers vastgesteld van vijfduizend. Die zijn allemaal verplicht om een mondkapje te dragen. Datzelfde geldt ook voor de coureurs, behalve als ze hun helm dragen, en hun monteurs. Er doen drie Nederlanders mee aan de EK-finale. Romano Hummel uit Zuidhorn is daar één van.

Een paar maanden geleden dacht hij dit seizoen niet meer in actie te komen. Inmiddels heeft hij al een wedstrijd in Tsjechië achter de rug. Daar werd wel duidelijk dat hij moeite had om de draad weer op te pakken. 'De starts waren aan de mindere kant. Daar moet ik aan werken, maar dat is moeilijk in deze tijd omdat er weinig trainingsmogelijkheden zijn. Daarnaast is het toch anders als je met zes of zeven rijders aan de start staat. Dan komt ook de spanning erbij vanwege het ontbreken van wedstrijdritme', zegt Hummel.

Fris hoofd

Desondanks denkt hij een goed resultaat te kunnen behalen op de baan waar hij twee jaar geleden tijdens de finale zijn bovenbeen brak. Bij z'n eerste start ging hij destijds al in de eerste bocht hard onderuit. Een kwartier later lag hij in de ambulance. Een operatie volgde. 'Dat moet je gewoon vergeten. Ik ga er met een fris hoofd heen', stelt Hummel doelbewust.

Stuur aan stuur

'De titel moet mogelijk zijn. Ik ben fit en daarnaast zal elke rijder toch wel wat zenuwachtig zijn omdat het eigenlijk pas de eerste echte wedstrijd weer is. Daardoor zal het spannend worden, want we zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Er staan rijders aan de start waarvan je zeker weet dat je er stuur aan stuur mee door de bocht kunt rijden zonder dat er fouten worden gemaakt. We zijn geen stuntpiloten natuurlijk.'

Hete avond

Alkema verheugt zich als juryvoorzitter uiteraard op de enige grote wedstrijd van het seizoen, met een zeer sterk deelnemersveld. In totaal strijden drie Nederlanders mee om de titel. Alkema schat in dat er kansen zijn dat de titel meegaat naar Nederland.

'Het wordt een hele hete avond, letterlijk en figuurlijk met temperaturen van boven de dertig graden. De Fransen hebben goede rijders neergezet en ook vanuit Engeland komen sterke coureurs.'

'Maar Romano kan als hij z'n dag heeft echt potten gaan breken. En Theo Pijper voelt zich als een vis in het water daar. Die kan hoge ogen gooien. En Dave Meijerink is een outsider, maar kan het ook zomaar ineens laten zien. De Nederlanders zijn niet kansloos.'



