Rondje Groningen: Het is een beestenboel in de wachtkamer

Schapen, koeien, vogels... Je kunt ze allemaal tegenkomen terwijl je zit te wachten op je behandeling in het Martini. Dat, en nog veel meer, in dit Rondje.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Terug naar 1918

Onlangs doken er ingekleurde beelden op van de stad Groningen in 1919. Wie daar ook ademloos van genoot, moet ook zeker onderstaande beelden even bekijken. Wederom ingekleurd en ditmaal bekijken we Stad sedert 1918. In één woord: wauw!

2) Niet te bescheiden

In het archief van de Supportersvereniging FC Groningen kwam een bestuurslid een brief tegen die een jonge supporters ooit stuurde: of hij een keer mascotte van FC Groningen mocht zijn. Het antwoord daarop hebben we nog altijd niet, maar feit is wel dat de inzender van de brief uiteindelijk zelf speler van FC Groningen werd. Zo'n feitje verdient zeker een plekje in deze rubriek.

3) Martin en Johan

Een bijzondere tweet van Ronald Koeman, met een mooie foto, op de dag dat zijn vader Martin 82 jaar zou zijn geworden. We zien behalve Martin Koeman ook (helemaal links) een debuterende Johan Cruijff. Zijn doelpunt mocht niet baten: GVAV won thuis met 3-1.

4) Spelbreker

Afgelopen weekend overleed Fleetwood Mac-oprichter Peter Green. Tot zover geen Groningse link, ware het niet dat Dagblad van het Noorden-journalist nog even wist op te rakelen hoe een optreden van Fleetwood Mac in Stad in 1969 ruw werd onderbroken. Benieuwd naar het artikel? Klik dan hier.

5) Spreeuwenwolken

Het blijft een bijzonder gezicht: de in de lucht dansende spreeuwen. Dat vindt de burgemeester van Midden-Groningen ook.

6) Alle scooters op een rij..

Het is niet voor het eerst dat iemand met verzamelwoede e-scooters op een rij zet, maar in de Violenstraat in Stad staan er weer 30 op een rij.

7) Niet poepen!

Geldt ook voor voetgangers.

8) Psst, fiets kwijt?

Met zo'n herkenbare sleutelhanger is de eigenaar vast zo gevonden.

9) Stekelvogels

Ze kúnnen zo mooi zijn, die ijsvogels.

10) Beestenboel

Koeien, vogels, schapen... Je komt ze allemaal tegen in het Martini Ziekenhuis.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!