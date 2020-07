Windmolenpark bij Meeden schiet uit de grond: 'In mijn achtertuin, helemaal shit natuurlijk'

Nee, Groenewoud is niet blij met de molens 'in zijn achtertuin'. De komst van het park is dan ook omstreden. Tot aan de Raad van State probeerden inwoners van Meeden hun gelijk te halen, maar zonder resultaat.

'Het doet me pijn als Oost-Groninger'

Nu de bouw is begonnen, wordt de impact van de turbines echt duidelijk. 'Het doet me pijn als Oost-Groninger', zegt Groenewoud. 'Wat doe je met dit landschap?', vraagt hij zich hardop af, om de vraag vervolgens te herhalen. 'Wat dóé je ermee?'

De windmolens bij Meeden in aanbouw (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Enorme wieken

'Op ruim een kilometer van mijn achtertuin komt een molen te staan', zegt Groenewoud, die laatst een rondje door het park in aanbouw heeft gefietst.

'Je bent natuurlijk nieuwsgierig. Als je die wieken ziet, en je bedenkt dat er drie aan zo'n mast komen te zitten... Ik rijd een halve batterij leeg als ik rond zo'n wiek fiets. Kan je nagaan hoe gigantisch groot ze zijn.'

De wieken van één van de windmolens zijn in Meeden aangekomen (Foto: RTV Noord)

'Het breekt het landschap'

Maar niet alleen vanuit Meeden zijn de turbines te zien. Ook aan de westzijde van Scheemda beginnen de windmolens zichtbaar te worden. Wandelaars zijn niet blij met hun veranderende uitzicht.

'Het breekt het landschap wel', zegt Hans Rolink uit Scheemda. 'Je mist de leegte, de ruimte. Dat is de charme van dit landschap.' Ulko Poel is het met hem eens: 'Ze worden ontzettend hoog. Dat vind ik wel jammer van dit open landschap.'

Hier komen de windmolens bij Meeden te staan (Foto: RTV Noord)

Liever een kerncentrale?

Rolink heeft een voorkeur voor kerncentrales in plaats van windmolens. 'Zet er vijf of tien in Nederland neer. Dan heb je betrouwbare energie, 24 uur per dag, die nooit uitvalt.' Op de vraag of hij ook bij Scheemda een kerncentrale had gewild, in plaats van de windmolens die er nu komen, is hij duidelijk: 'Waarom niet?'

Koos Groenewoud uit Meeden denkt daar anders over. 'Niet in mijn achtertuin, zo eerlijk ben ik ook. We willen van alles wel, maar niet in de achtertuin. Ik geloof ook dat er redelijk wat plekken op de aarde zijn waar we er niet zo mee geconfronteerd worden.'

Koos Groenewoud met achter zich het windmolenpark in aanbouw (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

En dan staan er straks niet eens alleen 27 windmolens aan de noordkant van Meeden, ook de stikstoffabriek in Zuidbroek is vanuit de achtertuin van Groenewoud te zien. 'Je verkracht zo'n heel landschap. En dan ook nog bij mij in de achtertuin. Dat is helemaal shit natuurlijk.'

