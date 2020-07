Hoe staan Groningse gemeenten tegenover de komst van mogelijke wietfabrieken?

De overheid wijst uiteindelijk tien telers aan die minimaal 6500 kilo wiet per jaar mogen produceren. Alleen telers die over de juiste papieren beschikken, mogen zo’n wietfabriek starten. Dit moet ertoe leiden dat illegale wietteelt en criminaliteit afneemt. RTV Noord peilde hoe Groningse gemeenten tegenover aanvragen van aspirant-telers staan.

'Kant-en-klare aanvragen'

In het Westerkwartier hebben zich al een aantal aspirant-telers gemeld, al laat gemeentewoordvoerder Joost Tanasale weten dat veel verzoeken waarschijnlijk ook op de burelen bij andere gemeenten zijn geploft. ‘Dat zijn duidelijk kant-en-klare aanvragen. Iemand uit bijvoorbeeld Nijmegen gebruikt dan hetzelfde format om bij ons een aanvraag doen, maar kan dezelfde aanvraag na een aantal aanpassingen net zo goed bij de gemeente Groningen neerleggen.’

Desondanks behandelt het Westerkwartier aanvragen voor een mogelijke wietfabriek met open vizier, stelt Tanasale. ‘We nemen alles serieus in behandeling en toetsen aanvragen aan de hand van landelijke en onze eigen voorwaarden. Zo gaan we te werk volgens het Damoclesbeleid en bekijken we of geldstromen wel in de haak zijn. Op basis daarvan bepalen we of we een aanvraag wel of niet toestaan.’

Niet direct negatief

Dat de meeste Groningse gemeenten niet direct negatief tegenover een wietfabriek staan, strookt met het beeld in andere provincies in ons land. Daar zijn aspirant-telers dan ook een stuk minder succesvol dan in Groningen, meldde Dagblad van het Noorden al. Dat zou een nadelig effect kunnen hebben op de Nederlandse economie.

Stadskanaal is niet geselecteerd als één van de proefkonijnen voor de wietproef, dus wij doen niet mee Bert Viel - Gemeentewoordvoerder

Toch zijn niet alle Groningse gemeenten direct enthousiast om wietfabriekverzoeken in behandeling te nemen. Zo schiet de gemeente Stadskanaal aanvragen op voorhand af. ‘Wij zijn als gemeente niet geselecteerd als één van de proefkonijnen voor de wietproef, dus wij doen niet mee’, is de lezing van woordvoerder Bert Viel. Het Hogeland hanteert min of meer dezelfde strekking. ‘Maar’, zegt een woordvoerder, ‘mochten er aanvragen binnenkomen, dan zal het college daar een besluit over nemen.’

Akkoord van ministerie

Niet alleen de gemeenten zelf, ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet akkoord gaan met een aanvraag. Wiettelers moeten kunnen onderbouwen hoe er geteeld wordt, om welke soorten het gaat en de manier waarop de levering plaatsvindt.

Groningen is één van de tien Nederlandse gemeenten die is uitverkoren voor de wietproef, maar de gemeente zelf houdt zich op de vlakte als het gaat om de houding tegenover aspirant-wiettelers die plannen hebben in Stad, Ten Boer of Haren. ‘Wij wachten de procedure bij het Rijk af. Pas daarna kijken we weer’, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten.

Er zijn voor Midden-Groningen meerdere contacten geweest met potentiële belangstellenden Joost Koedam - Gemeentewoordvoerder

Die afwachtende houding geldt ook voor Delfzijl, Loppersum, Appingedam en Westerwolde. In deze vier gemeenten kwam er, voor zover bekend, nog geen enkele aanvraag binnen. In Midden-Groningen ligt dat weer anders: ‘Er zijn meerdere contacten geweest met potentiële belangstellenden. De gesprekken met kandidaten lopen nog. Later beslissen we of we daar groen licht voor zullen geven of niet’, licht woordvoerder Joost Koedam toe.

Serieuze aanvragen

In Veendam en Pekela is er ook geïnformeerd naar de mogelijkheden om een wietfabriek neer te zetten. Bleef het in Pekela bij informatie opvragen; in Veendam is er één serieus verzoek dat wordt besproken. ‘Belangrijk voor ons is dat het produceren van wiet op een veilige manier kan plaatsvinden en past binnen het bestemmingsplan. De aanvraag moet ook voldoen aan de eisen in het kader van openbare orde en de landelijke richtlijnen, waaronder een vergunning van de rijksoverheid’, reageert de gemeente.

Tot slot blijkt ook Oldambt een populaire gemeente voor een locatie om cannabis te produceren, bevestigt een gemeentewoordvoerder. De gemeente had ook graag meegedaan aan de landelijke wietproef. Het ingezetenencriterium, dat betekent dat de gemeente als grensgemeente met Duitsland geen buitenlanders mag toestaan bij beide coffeeshops, vormde echter een struikelblok. Als de gemeente daar aan zou toegeven, loopt men naar verwachting veel inkomsten mis.

Tegenover de komst van een wietfabriek is de gemeente Oldambt wel positief gestemd, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er hebben zich meerdere kandidaten gemeld en hun aanvragen heeft de gemeente in beraad. De gemeente wil nog niet kwijt welke locaties de aspirant-telers in gedachten hebben voor hun handel, maar zegt alle opties serieus te nemen.

Selectieprocedure

Per gemeente die deelneemt aan de wietproef wordt uiteindelijk één teler gekozen. De selectieprocedure zal naar verwachting een half jaar in beslag nemen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke telers voor de proef in aanmerking komen. Of die deadline wordt gehaald, is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen.

