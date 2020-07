Waterschap wil Hondshalstermeer weer een florerend waterleven geven

Over een lengte van ongeveer 1300 meter worden palenrijen op de ondiepe plekken van het meer geslagen. Bovendien komen over een afstand van driehonderd meter bomen op de bodem te liggen. Zo moeten er schuilplekken ontstaan voor het waterleven.

Na planten komen insecten en vissen

Momenteel voldoet het Hondshalstermeer niet aan de gestelde doelen voor de Kaderrichtlijn Water, die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater moet waarborgen. De waterkwaliteit in meren en beken wordt gemeten aan de hand van het aantal aanwezige insecten, waterplanten en vissen. Die worden in het Hondshalstermeer nu nauwelijks gevonden. Wanneer de waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen, volgen de insecten en vissen vanzelf.

Het meer tussen Nieuwolda en Wagenborgen kampt al langer met een gebrek aan waterleven. Het waterschap heeft daarom in 2019 al windschermen geplaatst. 'In 2020 groeien er dan planten in het meer. Daar ben ik van overtuigd', zei bestuurder Tjip Douwstra eind 2018.

Proefvak

'Het meer is ondiep en doordat er veel golfslag is op het Hondshalstermeer willen de planten er niet groeien en de beestjes er niet zijn. In het meer zit wel vis, maar veel te weinig soorten', vertelt projectbegeleider Thimo Bonder van waterschap Hunze en Aa's.

Om te kijken of de maatregelen wel werken, heeft het waterschap de afgelopen jaren getest in het Hondshalstermeer. 'In een hoekje hebben we een deel van het meer luw gemaakt. In dit proefvak hadden we palen geslagen met schotten ertussen. Dat bleek te werken, want er zat meteen leven in dat stukje water', aldus Bonder.

Waterberging en natuurgebied

Hunze en Aa's voert het huidige project in nauw overleg uit met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het meer. Het Hondshalstermeer is een kunstmatig aangelegd meer en ligt ten zuiden van Wagenborgen (en ten westen van Nieuwolda) in de gemeente Oldambt. Het meer is in 1980 aangelegd als waterberging en natuurgebied.

De werkzaamheden beginnen op 18 augustus en moeten begin december zijn afgerond.



