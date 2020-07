Groningse onderzoekers vragen coronasteun: 'Voorkom een verloren generatie'

In een brandbrief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vragen de wetenschappers, samen met collega's elders in het land, om 350 miljoen euro steun.

Kwetsbare groep

Dat bedrag moet steun bieden aan alleen de meest kwetsbare onderzoekers, zegt de Groningse hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur Martijn Wieling.

'Dan heb je het over promovendi die met promotietrajecten bezig zijn, maar ook postdocs en wetenschappers van wie het tijdelijke contract bijna afloopt. Die groepen worden heel hard geraakt door deze crisis.'

Thuiswerkprobleem

Wieling moest de afgelopen maanden lijdzaam toezien hoe drie van zijn eigen promovendi op verschillende manieren in de knel raakten door de crisis.

'Een van hen zit in Australië aan het eind van zijn traject aan zijn proefschrift te werken. Doordat het land in lockdown ging, moest dat vanuit huis, met minder goede voorzieningen. De schouderklachten die hij al had, werden zodoende erger waardoor hij minder kan werken. Hij is straks enkele maanden later klaar en moet alles in zijn eigen tijd afronden, zonder compensatie.'

Een andere promovendus werd in april zelf ziek en werkt pas sinds kort weer halve dagen.

Een promovendus moet plakkers op de tong van parkinsonpatiënten plakken. Dat kan natuurlijk helemaal niet meer Martijn Wieling - Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit

Geen sensoren op tong

Daarnaast ziet Wieling hoe het verzamelen van data soms vastloopt.

'We hebben een promovendus die kijkt naar de tongbewegingen van patiënten met ziekte van Parkinson. Daarvoor moeten sensoren op iemands tong geplakt worden. Vaak bij kwetsbare mensen. Dat kan nu natuurlijk helemaal niet doorgaan. Als deze situatie nog een half jaar duurt, moeten we haar hele project omgooien.'

Roulatiesysteem in lab

Ook bij het UMCG merken ze de impact van de crisis op wetenschappelijk onderzoek. Zo waren laboratoria van het ziekenhuis tot 1 juni gesloten en werkt men daar nu met een roulatiesysteem. Zo wordt voorkomen dat er teveel mensen in het lab zijn. 'Het kan niet anders dan dat er vertragingen ontstaan', zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. 'Sommige onderzoeken hebben drie maanden stilgelegen en worden pas nu weer langzaam opgestart.'

Het is de reden Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de gezamenlijke brandbrief van onderzoekers ook ondertekend heeft.

Als we niks voor ze doen, moeten sommige mensen de wetenschap verlaten Martijn Wieling - Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit

Of de minister bereid is om miljoenensteun te verlenen aan jonge wetenschappers, moet nog blijken. 'Ik ben blij dat ik geen politicus ben die dergelijke afwegingen moet maken', zegt Wieling.

'Maar we moeten ons erg bewust zijn van de kwetsbare positie van wetenschappers. Als we niks voor ze doen, moeten sommige mensen de wetenschap verlaten. En dat net in een tijd dat we daar heel erg op leunen. Dat kan een verloren generatie worden. Daarom is onze oproep: laten we deze groep niet vergeten.'

