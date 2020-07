'Ook voor de dagpauwoog gaat er niets boven Groningen'

'We zien tijdens deze tuinvlindertelling best een grote tweedeling in Nederland', vertelt Radstaat.

'Vooral boven de rivieren zijn veel vlinders gezien, dat is anders dan je normaal zou verwachten. Meestal zijn de meeste vlinders zuidelijker, waar het vaak net wat warmer is. Daar houden ze van. Maar door de hele hete zomers van 2018 en 2019 zien we dat het zelfs de vlinders een beetje te gortig werd en ze een beetje naar het noorden zijn gevlucht.'

Neefjes

In Groningen staat de dagpauwoog dus op één, gevolgd door de atalanta. Landelijk is dat net andersom. 'De atalanta is een tikje groter en overwegend zwart met een oranje baan. De dagpauwoog is rood, met twee opvallende ogen op zijn vleugels. Vandaar de naam. Ze behoren tot dezelfde familie, eigenlijk zijn het neefjes van elkaar.'

Een atalanta (Foto: Saxifraga-Marijke Verhagen)

Cijfers

In een maand tijd zijn tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling 117.000 exemplaren geturfd bij ruim 14.000 tellingen in 4500 tuinen. Er waren meer deelnemers dan ooit. Toch stemmen de cijfers De Vlinderstichting niet tevreden, zegt Radstaat.

'Ten opzichte van de vorige twee jaar is het ietsje beter. In die hele hete zomers gaan vooral de rupsen dood, die hebben te weinig voedsel. Dat ijlt nog steeds een beetje na. Het was wel wat beter dan vorige jaren, maar vergeleken met tien, vijftien jaar geleden is het zeker niet best. En met een Hollandse zomer zoals deze, die prima is voor vlinders, had ik eigenlijk wel wat meer verwacht.'

Vlinders verliezen onder meer leefgebied in bloemrijke graslanden door de intensieve landbouw, maar ook klimaatverandering en droogte zijn van invloed.

Hoe werkt de telling?

In de telling van dit jaar konden vlindertellers hun waarnemingen in de tuin doorgeven via Vlindermee (website of app), die hielp bij het herkennen van de diverse soorten. Er werden 141 soorten dag- en nachtvlinders gemeld.

