Marc Verschuren voorgedragen als wethouder in Stadskanaal (update)

Oud-wethouder van Winsum Marc Verschuren wordt de opvolger van de opgestapte Lian Veenstra (SP) als wethouder in Stadskanaal. Opvallend is dat Verschuren lid is van GroenLinks, maar op persoonlijke titel toetreedt tot het gemeentebestuur.

Verschuren is voorgedragen door de overgebleven coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD. Zij kwamen na besprekingen onder leiding van verkenner Bert Nederveen tot de conclusie dat ze beter onderling de samenwerking kunnen voortzetten dan weer een vierde partij bij de coalitie betrekken. Veenstra en de SP stapten uit de coalitie omdat ze geen 'draconische bezuinigingen' wilden doorvoeren.

Politieke kleur ondergeschikt

Na overleg met alle partijen in de gemeenteraad en gesprekken met een aantal kandidaten viel de keus op Verschuren. 'We gingen op zoek naar een goede bestuurder, waarbij voor ons de politieke kleur ondergeschikt was. Met Marc hebben we een kundige wethouder, ook met recente ervaring op het sociale domein weten te vinden', licht VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra namens de coalitiepartijen toe. 'Er zijn niet zoveel bestuurders die hun vak verstaan in andere gemeenten. Maar Verschuren is daar één van.'

Klopstra vreest niet voor de neutraliteit van Verschuren. 'We hebben het goed doorgesproken en we hebben geen ruimte om partijpolitieke nuances aan te brengen vanwege bezuinigingen. Bovendien hebben we gewoon een coalitieakkoord liggen waar hij zich aan moet conformeren. Het GroenLinkse in hem zal in Stadskanaal geen overhand krijgen.'

De in Den Andel woonachtige Verschuren was van 2014 tot 2019 namens GroenLinks wethouder in de gemeente Winsum, die inmiddels is opgegaan in gemeente Het Hogeland. Hij is op dit moment actief als bestuurder en adviseur in zijn eigen bedrijf en verschillende zorg- en armoedebestrijdingsstichtingen. Ook was hij elf jaar lang raadslid.

Raad moet nog instemmen

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 31 augustus besluit de gemeenteraad van Stadskanaal over de voordracht van Verschuren. Hij kan daarna direct aan het werk als wethouder. 'De komende periode gaat hij zich inlezen en kennismaken met de fracties', aldus Klopstra. 'Daarna moet hij direct aan de bak, want we hebben forse tekorten en dat moeten we bespreken in oktober en november.'

