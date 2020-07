Man 'gaat uit zijn stekker' en mishandelt vrouw: zestig uur werkstraf

Een 50-jarige man uit Roden werd woest omdat hij dacht dat zijn vrouw een geheime affaire had en mishandelde haar in juni 2018. meerdere keren. De rechter veroordeelde hem maandag tot zestig uur werkstraf.

Ook moet hij zijn inmiddels ex-vrouw ruim 900 euro schadevergoeding betalen.

Appen

Zijn vrouw zat steeds te appen en met wie, dat ging hem volgens haar niks aan. Daarover kreeg het stel op 18 juni 2018 enorme ruzie. Daarbij gooide de man haar telefoon kapot, drukte haar tegen de muur en kneep hardhandig haar keel dicht.

Politieagenten zagen even later dat de vrouw rode striemen in haar hals had. Een dag eerder was het ook al misgegaan. Ook toen kregen de twee een woordenwisseling, waar hun dochter bij was, en sloeg de Rodenaar zijn toenmalige vrouw tegen het hoofd.

Bang

De man zei tegen de rechter in Assen dat hij veel spijt heeft en dat hij niet begreep dat hij zo 'uit zijn stekker was gegaan'. Hij had in het verleden aan vechtsport gedaan en dat maakte de vrouw extra bang. Zij had veel last gehad van angstklachten na het gebeuren, vertelde ze.

Alsnog voor de rechter

In september 2018 bood het Openbaar Ministerie de man al een taakstraf van zestig uur aan. De Rodenaar ging akkoord, maar kwam daarna niet opdagen bij de reclassering die de werkstraf met hem wilde regelen. Daarom daagde het OM hem alsnog voor de rechter.

De man zei dat hij destijds niet had gekund, omdat zijn moeder in Indonesië plotseling erg ziek werd en hij daar naartoe was gegaan. Hij beloofde de rechter dat hij zijn straf nu wel gaat uitvoeren.