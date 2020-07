De droogte voorbij: 'Mooi dat het weer een beetje normaal is'

Een jaar geleden hadden we nog temperaturen van boven de veertig graden en snakten we naar regen. De droogte had ons net als een jaar eerder in de greep. Voor het waterschap was het alle hens aan dek, zelfs dit voorjaar nog. Maar met de regen in juni kwam ook het nieuwe normaal.

Hydroloog Anton Bartelds van waterschap Hunze en Aa's is blij met het 'gewone' Nederlandse weer. 'De afgelopen jaren waren erg hectisch. Blij dat het weer een beetje normaal is.'

150 millimeter

Alle peilen lijken weer op standje normaal te staan. De grondwaterstand is weer bijgetrokken. Het neerslagtekort is nu nog 150 millimeter. 'Maar', zegt Bartelds, 'dat is normaal voor de tijd van het jaar. Dus daar is ook niets bijzonders aan.'

Extra water

Voorgaande droogtejaren moest er door Hunze en Aa's veel extra water worden aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

'We haalden toen vijf centimeter extra water uit het IJsselmeer. Nu halen we ook nog wel water daar vandaan, maar dat is zomers standaard.'

Ook de veendijken, die door de droogte vol met scheuren zaten en dus flink verzwakt waren, zijn weer op hun oude niveau. 'De regen begon half juni en heeft de dijken hartstikke goed gedaan.'

Op vakantie

Kortom, na twee droge zomers en een droog voorjaar zijn we nu dus weer in een normaal tijdperk qua neerslag. 'Mooi dat het weer een beetje rustig is. Dan kan ik met een gerust hart op vakantie gaan', aldus Bartelds.

