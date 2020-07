Wadlopen is 'booming business' dankzij coronacrisis

'Ook telefonisch vragen mensen of er nog plek is', aldus Rozema, die vorig jaar zijn eigen wadloopbedrijf begonnen is. Toch laat hij zijn groepen niet uitpuilen. 'Ik ga met maximaal twaalf mensen het wad op.'

Hierdoor heeft hij minder ruimte dan grotere wadloopbedrijven. 'Ik zit voor de komende maand al vol, ik heb geen ruimte meer.'

Ook bij Wadlopen Pieterburen merkt men dat het drukker wordt. 'Er zijn aanzienlijk meer wadlopers, wel dertig procent meer', zegt Jeroen van der Laan namens de organisatie.

'Wadlopen is vrij veilig'

Waar komt deze populariteit toch vandaan? Volgens Rozema liggen er meerdere redenen aan ten grondslag: 'Ik denk dat het komt omdat veel Nederlanders nu in eigen land blijven. Heel het Noorden zit vol met toeristen en mensen willen toch iets ondernemen.'

Wadlopen is, met name met het corona-gebeuren, vrij veilig. Je houdt gemakkelijk anderhalf meter afstand en het is een buiten sport Peter Rozema - wadloopgids

'Ik krijg veel gezinnen met kinderen, die allemaal wel iets willen doen. Wadlopen is, met name met het corona gebeuren, vrij veilig. Je houdt gemakkelijk anderhalf meter afstand en het is een buiten sport', aldus Rozema.

Lonely Planet

Rozema vervolgt: 'Daarnaast stond Nederland vorig jaar ook in de top-tien landen om te bezoeken van Lonely Planet. Hierin werd het waddengebied nadrukkelijk genoemd. Dit draagt ook zijn steentje bij. Al die dingen bij elkaar opgeteld weet men ons wel te vinden op het moment.'

Ook de Amerikaanse krant New York Times weet het gebied te waarderen: in 2019 eindigde de Waddenzee op de dertigste plek van de 52 plaatsen om naar toe te gaan in 2019. Van der Laan: 'Ik denk dat er veel mensen in Nederland blijven en lekker de buitenlucht in willen. Het waddengebied is natuurlijk uniek om overheen te lopen.'

Een groep wadlopers. (Foto: RTV Noord)

'Alle afval gaat mee terug'

Ondanks dat er meer mensen op het waddengebied rondwandelen, is er volgens Rozema niet meer afval.

'De meeste deelnemers zijn zich bewust van het mooie gebied waarin ze lopen. Het is UNESCO-erfgoed. De gids houdt alles goed in de gaten en wijst mensen er ook op. Alle afval gaat mee terug. Ook een bananenschil of klokhuis van een appel.'

Een opleiding is voor de tochten die wij organiseren ook niet nodig Jeroen van der Laan - Wadlopen Pieterburen

Veiligheid en reanimeren

De gidsen die werken voor Wadlopen Pieterburen hebben geen opleiding gevolgd. 'Dat is voor de tochten die wij organiseren ook niet nodig', aldus Jeroen van der Laan. Wel hebben de gidsen een vergunning van de gemeente nodig. 'We doen educatieve tochten die voor iedereen geschikt zijn. Je maakt alle facetten van het wadlopen mee, maar dan is het allemaal net wat makkelijker.'

Rozema heeft wel een opleiding gevolgd, met als gevolg dat hij als gids ook een oversteek naar een eiland mag doen. 'Ik heb een theoretische opleiding gehad van twee jaar, twee winters lang theorie. Dan leer je met kompas werken en omgaan met eb en vloed. Ook moest ik een bodemdoorsnede van het wad kunnen tekenen. Daarnaast komt veiligheid en reanimeren ook veelvuldig aan bod. Je moet weten hoe je iemand van het wad haalt.'

'Vijftig tochten'

Het was niet alleen theorie, er kwam ook een stukje praktijk bij kijken. 'Ik moest vijftig tochten lopen, ook oversteken naar de eilanden, voordat ik dit examen mocht doen.' Rozema heeft een C-vergunning. Wat dat inhoud? 'Dan wordt je erkend als zeeloper en mag je met twaalf mensen het wad op.'

Ik kan van mijzelf zeggen dat ik een gedegen opleiding heb gehad en dat alle veiligheidsaspecten bij mij 'safe' zijn Peter Rozema

Rozema is volgens de wadloopverordening een erkend wadgids. 'Ik kan van mijzelf zeggen dat ik een gedegen opleiding heb gehad en dat alle veiligheidsaspecten bij mij 'safe' zijn. Ik heb wel drie, vier jaar geïnvesteerd zodat ik mij nu wadloopgids mag noemen', concludeert Rozema.

Als je het wad nog op wilt deze zomer moet je er bij zijn, want je bent niet de enige.

Lees ook:

- 'Als je de kennis niet hebt, kan je ook vast komen te zitten in het Groninger Wad'