Vezelhennepbedrijf Dun Agro wil uitbreiden, maar moet nog even geduld hebben

Vezelhennepbedrijf Dunagro in Oude Pekela zit te krap in zijn jasje en wil uitbreiden. Het plan: twee loodsen bijbouwen. Een hal voor vezelproductie en een droogloods voor panelen van hennephout.

Er is alleen een klein probleempje. Het bedrijf van Dun ligt precies op de grens van de gemeenten Pekela en Oldambt. Pekela wil graag meewerken, Oldambt ligt nog in de weg. Eigenaar Albert Dun moet dus nog even geduld hebben.

Uitbreiding nodig

Dun Agro is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het kweken van industriële hennep. Daarmee kunnen onder andere woningen gebouwd worden. Maar het bedrijf is in de loop der jaren steeds groter geworden en moet daarom uitbreiden.

Dun: ‘Wij hebben die loodsen echt nodig. Het is zelfs al zo dat ik op een industrieterrein ruimte moet bijhuren, omdat wij hier te weinig mogelijkheden hebben. Het terrein is gewoon veel te klein geworden.’

Als dit zo doorgaat kan ik het bedrijf beter naar het buitenland verplaatsen Albert Dun - Eigenaar Dun Agro

Kastje naar de muur

En dus wil Dun uitbreiden. Pekela ziet dat wel zitten, met Oldambt loopt het allemaal iets minder soepel. Dun: ‘De gemeente Oldambt heeft in 2013 de bestemming van mijn grond veranderd, zonder mij in te lichten. Vervolgens zegt de gemeente dat dat in het gemeentelijke krantje De Oldambtster stond, maar ik woon aan de kant van Pekela. Ik krijg dat krantje helemaal niet.’

Het geduld van de ondernemer raakt op. ‘De gesprekken over de uitbreiding zijn in februari vorig jaar al begonnen. De ene gemeente zegt A, de andere B. Ik word echt van het kastje naar de muur gestuurd.’

Dun vervolgt: ‘Het is niet per se onwilligheid, het is vooral onduidelijkheid. Maar als dit zo doorgaat kan ik het bedrijf beter naar het buitenland verplaatsen. Mijn bedrijf ligt in afgelegen gebied, het is een uitstekende locatie en niemand heeft er last van. Dit is te gek.’

Pekela positief

Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt heeft weinig tekst en wil alleen kwijt dat er ‘goede gesprekken gaande zijn’. Pekelder burgemeester Jaap Kuin is een stuk spraakzamer.

Hij is positief: ‘Ik ga er vanuit dat dit gewoon goed komt, het is alleen even lastig omdat je met twee gemeenten bezig bent. Maar de uitbreiding is een verlengstuk van het bedrijf, dus dan mag je volgens de provinciale regels bijbouwen. De ambtenaren van Oldambt krijgen nu hulp van Pekela om dit vlot te trekken. In principe gaat dat gewoon lukken.’

Kuin verwacht dat er binnen enkele weken duidelijkheid is voor Dun. ‘En dat is nodig ook, want met twee gemeenten werken is hopeloos voor een ondernemer’, zegt Kuin.

