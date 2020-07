Zeehondencentrum volgde RIVM-richtlijnen: 'Zwitserland is een veilig land'

Volgens woordvoerder Sander van Dijk van het Zeehondencentrum hebben de overige vrijwilligers geen symptomen. 'Maar we houden de vinger aan de pols.'

De besmette vrijwilligster zit sinds zaterdag apart van de anderen, maar omdat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat zij mensen heeft besmet, werd zondag besloten het centrum te sluiten.

We krijgen veel reacties. Iedereen snapt dat we dit doen Sander van Dijk - Woordvoerder Zeehondencentrum

'We zijn voorzichtig geweest'

Van Dijk zegt dat het Zeehondencentrum de richtlijnen van het RIVM heeft gevolgd wat betreft corona. 'Wij mochten in juni al open, maar wij zijn pas later open gegaan. We zijn voorzichtig geweest.'

Ook wat betreft het werven van vrijwilligers uit andere landen in tijden van corona zijn de richtlijnen gevolgd. 'Zwitserland is een veilig land. We hebben alle richtlijnen gevolgd.'

Zeehondencentrum Pieterburen is waarschijnlijk de hele week nog dicht. Dat is vervelend voor de mensen die al een bezoekje geboekt hadden. 'We krijgen veel reacties en er is veel begrip onder de mensen. Iedereen snapt dat we dit doen.'

De meeste telefoontjes komen volgens Van Dijk van mensen die ongerust zijn. 'We krijgen telefoontjes van mensen die bij ons zijn geweest, maar die verwijzen wij allemaal door naar de GGD.'

Onbekend of zeehonden vatbaar zijn

Dat het centrum dicht is, ligt volgens Van Dijk niet alleen aan het risico op besmetting, maar vooral omdat er geen personeel is.

'Er komen vrijwilligers vanuit de hele wereld naar Pieterburen. Dat zijn essentiële krachten en opeens vallen zestien mensen weg. Dus iedereen die er nog wel is, moet helpen zeehonden verzorgen en heeft geen tijd om bezoekers te ontvangen.'

Er is nog geen bewijs dat corona kan overslaan naar zeehonden, zegt Van Dijk. 'We werken al veilig vanwege ervaring met andere virussen, want die zijn soms wel overdraagbaar. Van corona weten we het niet.'

